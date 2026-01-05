Εχει διχάσει η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Καποδίστρια, αλλά στο εσωτερικό της ΝΔ μάλλον οι περισσότεροι συμφωνούν στην κριτική τους ή τουλάχιστον τρέχουν στα σινεμά για να τη δουν. Αυτό έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο, στη διάρκεια των γιορτών, αυτό έκανε και ο πρώην υπουργός Γιάννης Οικονόμου. Το περασμένο Σάββατο, σε σινεμά της Κηφισιάς με φίλους είδε την ταινία και ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Προφανώς όλοι τους πιστεύουν πως η ταινία ενθαρρύνει την ιστορική αναζήτηση. Αυτό που δεν ξέρουμε, βέβαια, είναι αν όντως η ταινία τούς άρεσε.

36 χρόνια μετά

Το πρώτο Σάββατο της νέας χρονιάς, πάντως, ήταν φορτισμένο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα 36 χρόνια από τον θάνατο του Ευάγγελου Αβέρωφ, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιανουαρίου του 1990, ο Τασούλας επισκέφθηκε το μεσημέρι, μόνος του, το Α’ Νεκροταφείο, για να αφήσει λουλούδια στον τάφο ενός εκ των πιο χαρακτηριστικών φιγούρων της συντηρητικής παράταξης. Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν όταν ο Τασούλας ήταν φοιτητής στη Νομική Αθηνών, και για δέκα χρόνια, από το 1980 έως το 1990, υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του –και την περίοδο που ο Αβέρωφ διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από το 1981 έως το 1984.

Με νεύρα

Το 2026 βρήκε και τον Νίκο Ανδρουλάκη εκνευρισμένο. Οχι με τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά με τον τρόπο που ο Μητσοτάκης «έπαιξε» επικοινωνιακά με το θέμα των Ανεξάρτητων Αρχών. Εγινε από την αρχή πολύ σαφές πως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν στόχο να ακολουθήσουν τη θεσμική διαδικασία (προτείνοντας ονόματα) και δεν τους άρεσε η πίεση από τις προσκλήσεις του Μαξίμου. Κατά τα άλλα, οι εκτιμήσεις της Χαριλάου Τρικούπη είναι πως για την κυβέρνηση το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και, λένε, θα φαίνεται από εδώ και πέρα σε κάθε δημοσκόπηση. Κάθε νέα καρτέλα ποσοστών, βέβαια, δεν θα είναι πρόκληση μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ.

Καταστροφές

Ενας φυλακισμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, γνώριμο πρόσωπο πια και όχι τάχα μου «αθώος και αγνός πατριώτης», πήρε πριν από μερικές μέρες άδεια. Και τι έκανε; Επισκέφθηκε κάποιους αγρότες που διαμαρτύρονται στα μπλόκα και, λίγο αργότερα, φίλιοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησαν φωτογραφίες σε κάποιο γραφείο, με τον ίδιο να υπογράφει το βιβλίο του. Η αναμπουμπούλα στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά στην αντιπολίτευση στα δεξιά και τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, έκανε φαίνεται κάποιους να πιστέψουν πως όλες οι επιστροφές είναι δυνατές. Δεν είναι. Οχι γιατί δεν θα το επιχειρήσουν, αλλά γιατί κανείς δεν είναι ούτε τόσο αφελής ούτε τόσο οργισμένος όσο ήταν το 2012.

Απορία

Θα υπάρξει διαφορά μεταξύ της πρώτης διατύπωσης Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα και της επίσημης ελληνικής θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ; Ισως τώρα είναι η ώρα.