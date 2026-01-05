Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 9 Ιανουαρίου 2026. Συνολικά θα καταβληθούν 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

–  Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

–  25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

–  600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

–  11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

