Το 2026 αναμένεται να είναι μια αρκούντως ενδιαφέρουσα χρονιά για τον ελληνικό στόλο αλλά και την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, καθώς η ακύρωση του αμερικανικού προγράμματος των φρεγατών Constellation ωθεί επί της ουσίας την Αθήνα σε «αποκλειστικά» ευρωπαϊκές και κυρίως γαλλικές επιλογές, ως προς την επιλογή του επόμενου τύπου φρεγατών για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Με τη σημαντικότερη εξέλιξη για τον ελληνικό στόλο τη χρονιά που πέρασε να είναι η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Belh@rra «Κίμων» και η οριστικοποίηση της απόκτησης και τέταρτης φρεγάτας FDI HN, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τον Νοέμβριο του 2025, κάτι που σημαίνει πως η συνεργασία με το Παρίσι είναι αγαστή, δεν είναι λίγοι στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας που αναφέρουν ότι με το σκεπτικό πως κάτι τέτοιο θα προσέφερε και την πολύτιμη ομοιοτυπία, η συζήτηση με τη γαλλική πλευρά για επιπλέον φρεγάτες αυτού του τύπου, για τις οποίες φαίνεται πως θα υπάρξουν παραγγελίες και από άλλες χώρες ρίχνοντας το κόστος ή την εξελιγμένη έκδοση των Fremm, των Fremm Evo, μια και ο ελληνικός στόλος θα αποκτήσει τέτοια πλοία από τον ιταλικό στόλο, είναι η λογική εξέλιξη.

Οι Fremm Evo εκτός απροόπτου αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, οπότε έρχονται και «κουμπώνουν» στο κενό που άφησε στον ελληνικό σχεδιασμό η «βύθιση» των Constellation από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πάντως το επιβεβαιωμένο είναι πως υπάρχει μια εν εξελίξει αρχική συζήτηση με το Πολεμικό Ναυτικό και τη γαλλική πλευρά, βάσει της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρότασης που είχε ενημερώσει η κατασκευάστρια γαλλική εταιρεία (Group Naval) αρχές Απριλίου του 2025, για επιπλέον τρεις φρεγάτες FDI, με την αρχική πρόταση μάλιστα να περιλαμβάνει και την εξ ολοκλήρου κατασκευή του σκάφους στην Ελλάδα. Οπως επισημαίνουν καλά πληροφορημένες πηγές, πέραν της συζήτησης «προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη λεπτομερής πρόταση, αλλά μπορεί να υπάρξει σύντομα».

Με αυτό το σκεπτικό, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό την ερχόμενη δεκαετία θα βαδίζει ώστε να έχει επτά φρεγάτες κλάσης «Κίμων», τις τέσσερις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ και τις τέσσερις ιταλικές φρεγάτες Bergamini (ιταλική έκδοση των γαλλικών Fremm), με τις Fremm Evo να αποτελούν τον στόχο για την επόμενη γενιά στη θέση των Constellation. Θα διαθέτει δηλαδή 15 σύγχρονα σκάφη έναντι των 14 που έχει σήμερα, μαζί με την «Κίμων».

Προτάσεις

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, λένε στρατιωτικές πηγές στα «ΝΕΑ», πως δεν θα εξεταστούν και πάλι οι προτάσεις από Γερμανία, Βρετανία και Ολλανδία, αλλά ακόμα και μια νέα αμερικανική πρόταση εάν και όποτε αυτή υπάρξει. Σε κάθε περίπτωση με τις διεργασίες αυτές σε εξέλιξη και γαλλικές εταιρείες να εμπλέκονται και στον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, οι σχέσεις της Αθήνας με το Παρίσι βαδίζουν μέσα στο 2026 πλέον με τη στόχευση να είναι η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας στα τέλη του τρέχοντος πλέον έτους για μία πενταετία.

Μια σχέση που θα υπάρξει, από ό,τι λένε ο ίδιες πηγές, και στο θέμα του ευρωπαϊκού προγράμματος κορβετών. Περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ενδελεχής εξέταση όλων αυτών αναμένονται κατά την έλευση γάλλων αξιωματούχων στην Αθήνα τους επόμενους μήνες. Αν και από τα ενδιαφερόμενα υπουργεία τονίζεται πως δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο προς το παρόν, υπογραμμίζεται πως θα υπάρξει σίγουρα, καθώς πολλά ζητήματα θα πρέπει να συζητηθούν μέσα στον χρόνο.