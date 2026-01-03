Η πρώτη πράξη του δράματος παίχθηκε στην Ουάσιγκτον στις αρχές του 2025. Στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, όλοι, μέχρις ενός, οι δισεκατομμυριούχοι που ελέγχουν τις μεγάλες πλατφόρμες και την ψηφιακή οικονομία ήταν εκεί, στην πρώτη γραμμή. Η ελίτ της Σίλικον Βάλεϊ έσπευδε να χειροκροτήσει τον νέο πρόεδρο, με τον οποίο πολλοί εκπρόσωποί της είχαν συγκρουστεί στο παρελθόν. Τον ένιωθαν ξένο. Τώρα ήταν δικός τους. Ή εκείνοι ήταν δικοί του.