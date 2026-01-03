«Ποιο είναι το νόημα να μιλάμε για μαύρες τρύπες όταν οι παραγωγοί του Χόλιγουντ γνωρίζουν ήδη τι είναι;» συνηθίζει να αστειεύεται ο, βραβευμένος με Νομπέλ, γερμανός αστροφυσικός Ράινχαρντ Γκένζελ. Είναι ένας από τους επιστήμονες που ανακάλυψαν το κεντρικό αντικείμενο του γαλαξία μας: τον Τοξότη A*, μια κολοσσιαία μαύρη τρύπα, με μάζα ισοδύναμη με 4 εκατομμύρια αστέρια όπως ο Ηλιος. Διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck για την Εξωγήινη Φυσική, ο Γκένζελ διαπιστώνει πως «η ανθρωπότητα έχει χάσει λίγο από την εκτίμησή της για την αλήθεια, εν μέρει λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χρειάζεται χρόνος για να κατανοήσουμε περίπλοκα πράγματα. Τα βίντεο του ενός λεπτού, στα οποία έχουν συνηθίσει πολλοί, δεν θα σας πουν ποτέ την αλήθεια».