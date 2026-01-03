Στην Αφρική μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μουρόχαβλοι πίστεψαν έναν σοφό που τους έλεγε πως προχτές θα γινόταν κατακλυσμός και αγόρασαν σουίτα σε καράβια για κορόιδα που είχε φτιάξει επί τούτου ο ίδιος κλαρινοφραπές. Κατακλυσμός δεν έγινε, βέβαια, και στα θύματα φταίει ο μάγκας και όχι ο εαυτός τους. Εδώ σε εμάς, κάποιοι διακεκριμένοι δικηγόροι (πτυχιούχοι, έτσι;) στείλανε επιστολή στον Πούτιν για να επαληθεύσει με τους δορυφόρους του ότι είχε φορτωθεί ξυλόλιο στο εμπορικό τρένο των Τεμπών. Ντε και καλά, κάποιοι έχουνε κολλήσει με το ξυλόλιο – τους έχει γίνει ψύχωση. Γενικώς διάφοροι, ειδικοί στο σάλτινγκ, δεν έχουν πια όριο, προφανώς διότι τα ουράνια μπεκ ψεκασμού δουλεύουν διαρκώς και υπερωρίες.

Διαπίστωση: πλείστοι σοφοί και πολλοί ειδικοί τεχνικοί (ξυλόλια) κυκλοφορούν, οπότε δεν μας βλέπω, μεγάλε, και πολύ καλά. Διότι σκέψου πως αν κάθε κόμμα έχει τους δικούς του σοφούς, τότε ποιοι είναι οι πραγματικοί σοφοί απ’ όλους – καθότι δεν μπορεί να είναι όλοι, εφόσον η πολιτική πραγματικότητα της κυριαρχίας ενός κόμματος θα δείχνει ότι οι περισσότεροι, δηλαδή όλοι οι επίλοιποι, είναι για τα μπάζα. Τουλάχιστον λιγότερο ευφυείς. Αλλιώς, θα είχε νικήσει το δικό τους κόμμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι άλλοι νίκησαν κυρίως κι εξαιτίας των δικών τους σοφών. Διότι άμα ήτανε θέμα σοφίας δεν θα είχαμε ηγέτες αλλά ΑΣΕΠ καθηγητών, που σημαίνει ότι όποιος είναι άριστος στη γλωσσολογία, άρα μπορεί να αποφασίζει και για τους αγρότες και για τα γκαρμπολάχανα.

Καταρχήν τι σημαίνει η λέξη «σοφός»; Ειδικός γνώστης σε ένα ή σε πολλά αντικείμενα; Ας πούμε σε πολλά, πολυδαής. Αυτό όμως τι σχέση έχει με την άσκηση της εξουσίας από έναν ηγέτη (και πολλούς υπουργούς), οπότε παίζει ρόλο η ανθρωπομετρία, η βούληση, η συνδυαστική εκτίμηση της συγκυρίας και όλων των παραγόντων και η απόφαση που πρέπει να είναι μία, ενώ οι γνώμες των υποτιθέμενων σοφών πολλές, σχεδόν όσες και οι ιδεολογίες και οι προκαταλήψεις εκάστου ενός. Πολλές και συχνά αντικρουόμενες. Πώς και ποια θα διαλέξει ο ηγέτης και πώς θα την υλοποιήσει στο κατάλληλο τάιμινγκ; Αυτό είναι το ερώτημα – πριν ψάξεις στα πιο βαθιά και περίπλοκα.

Για να καταλάβεις πόσο σχετικοί είναι εκείνοι που υποτίθεται πάνε να φτιάξουν κόμμα και προσφεύγουν σε κάποια «επιτροπή σοφών» διότι πιστεύουν πως η άσκηση πολιτικής επί του πεδίου είναι θέμα προκάτ γνώσης ειδικών και αρκεί απλώς να την εφαρμόσεις για να κάνεις πολιτική. Αν ήτανε έτσι, τότε δεν θα διαλέγαμε ηγέτες από καταβολής κόσμου αλλά καθηγητές ή νομπελίστες, σπεσιαλίστες στην κβαντική φυσική ή στην ερωτική ζωή των γαρίδων. Ή στελέχη του ιδρύματος Πουλαντζά, παρότι ο Πουλαντζάς δεν έδωσε καμιά απάντηση στο πώς θα πρέπει να είναι το κράτος μιας δημοκρατικής (κι όχι σταλινοφρενούς) Αριστεράς. Αρα, τι δουλειά έχουνε οι σοφοί, που όντως μπορεί να είναι σοφοί και οι καλύτεροι στο αντικείμενό τους, αλλά η άσκηση πολιτικής είναι άλλη τέχνη, πολύ κακιά, πολύ μοχθηρή, πολύ περίπλοκη, πολύ υψηλή και κατάλληλη για ανθρώπους που ξέρουν να κυβερνούν γαλέρα – τουλάχιστον. (Πόσω μάλλον αεροπλανοφόρο με κουπιά ή κράτος ολόκληρο).

Προσπαθούν, λοιπόν, διάφοροι να κρυφτούνε πίσω από επιτροπές σοφών – υποτίθεται – ίσως πιστεύοντας πως έτσι θα υπεξαιρέσουν το κύρος τους εκείνων – και μετά, αν αποτύχουν, θα τα ρίξουνε πάνω τους για να πάνε στην Ιθάκη ή στην Ψέριμο. Αλλά όμως τα μπεκ δουλεύουν και οι ψεκασμοί δεν σταματούν ποτέ, γι’ αυτό υπάρχουνε και πάνσοφοι που είναι αντιεμβολιαστές ή μαζεύουνε μαντζουράνες και αυθεντικά γαϊδουράγκαθα στα βουνά για αφέψημα. Αλλοι πιστεύουν πως η γη είναι επίπεδη ή τριγωνική, κι άλλοι πως η Ρωσία υπέστη εισβολή από τον Ζελένσκι που είναι Ναζί. Αλλοι κόλλησαν αναδρομικά στον Τσίπρα πιστεύοντας ότι θα ξεπαγώσει τις μπριζόλες με το πιστολάκι. Γενικώς υποθάλπουν ιεχωβάδικες θεωρίες αναμονής της έλευσης της πλημμύρας, του μεσσία ή του παραδείσου, ως σοφοί που είναι.

Κι αυτό γιατί τα μπεκ εξ ουρανού ραντίζουν συνέχεια, ψεκάζουν χωρίς έλεος. Μέχρι κι ο Πούτιν δέχεται ενοχλήσεις από δικηγόρους για το ξυλόλιο και ίσως ρωτούν και τη Ζαχάροβα για τα χαμένα βαγόνια ή για τα ιμπεριαλιστικά όπλα που κουβαλούσε το τρένο για την Ουκρανία, ταξιδεύοντας ανάποδα, προς Λάρισα, για ξεκάρφωμα. Και οι επιτροπές σοφών συνεχίζουν να συνεδριάζουν ανελέητα για το πώς θα σώσουνε την πατρίδα από τη διαφθορά και τη σήψη, αλληλέγγυοι προς τον ζωόφιλο μητροπολίτη Κοζάνης που φρονεί τα ανάλογα κι αυτός. Γενικώς η ηθικολογία ποτέ δεν μας έλειψε, αντί της όντως πολιτικής, διότι κάποιοι τα μπερδεύουν αυτά, ιδίως μέσα στα συνοικιακά καφενεία και στα ταξί, που είναι οι δεξαμενές σκέψης κάθε αξιοπρεπούς λαϊκιστή και ταξικού σωτήρα που σέβεται τον εαυτό του.

Μερικοί κακόζηλοι ρωτούνε: πώς γίνεται να τυγχάνει κάποιος σοφός και να υποστηρίζει Τσίπρα ή Καρυστιανού; Δεν είναι βασική αντίφαση; Απαντώ: υπάρχουνε πολλά γούστα και να είστε βέβαιοι πως του χρόνου, σαν σήμερα, απ’ τα πολλά μπεκ ψεκασμού θα γίνει πλημμύρα και θα καταστραφεί ο ντουνιάς. Αρα; Ας κλείσουμε εγκαίρως σουίτα σε υπερωκεάνιο με ρόδες.