Τι είχες Γιάννη, κουκιά σπέρνω, στα γαλλικά
Ακουγα πολλούς συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ να ισχυρίζονται ότι το Μαξίμου θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δυσκολευόμουν κομμάτι να το πιστέψω διότι ο Ανδρουλάκης είναι εργατικός, σοβαρός και ελέγχει και το κόμμα, πράγμα που δεν είναι και λίγο καθώς το ΠΑΣΟΚ όπως όλα τα μικρομέγαλα κόμματα είναι γεμάτο υποψήφιους ηγέτες και […]
Το «φάντασμα» της ζούγκλας: Ξανά ζωντανή η επί 30 χρόνια εξαφανισμένη αγριόγατα
Τελευταία φορά είχε καταγραφεί το 1995, σύμφωνα με πλάνα της Δασικής Υπηρεσίας Sabah
Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε
Στην Αγγλία, οι υπεύθυνοι της Πρέμιερ Λιγκ αποφάσισαν φέτος να μη διεξαχθούν ματς την περίφημη boxing day. Ετσι αποκαλείται η επoμένη των Χριστουγέννων καθώς υποτίθεται πως ήταν πάντα η μέρα που όλοι ανοίγουν τα κουτιά με τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Παραδοσιακά αυτήν τη μέρα υπήρχε κανονική αγωνιστική στη μεγάλη κατηγορία. Ο λόγος ήταν απλός. Ηταν και […]
Χριστουγεννιάτικη Επανάσταση… με τρακτέρ και λαμπάκια
Αγαπητοί αναγνώστες διαβάσαμε το κείμενο του σεβαστού Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κ. Συμεών, για τα μπλόκα των αγροτών που αναδημοσιεύτηκε στον ιστότοπο “Lepanto Porto” (25.12.2025). Είναι προφανές ότι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας θέλησε, χρονιάρες μέρες, να πάρει θέση για το «Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα» που υφίσταται από το 19ο αιώνα με συχνές εξάρσεις. Τα τελευταία 40 χρόνια οι […]
Αυτοδιοίκητο ή επιλεκτική παρέμβαση; Όταν η ΕΣΚΑΝΑ διαλύεται, η ΕΟΚ κοιτά αλλού;
Το ερώτημα «Αυτοδιοίκητο ή επιλεκτική παρέμβαση» αναφορικά με τη λειτουργία της ΕΣΚΑΝΑ, της δεύτερης μεγαλύτερης ένωσης καλαθοσφαίρισης στη χώρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο vidcast BASKETTALK των «Νέων», με τον Νίκο Συρίγο και τον Γιώργο Κογκαλίδη. Η εκπομπή προβάλλεται ζωντανά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 15.00. Αφορμή αποτέλεσαν όσα συζητήθηκαν πρόσφατα στη Γενική Συνέλευση […]