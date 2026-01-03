Το παρελθόν δεν υπάρχει. Παρελθόν είναι μόνο ό,τι θέλει το παρόν. Είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να το αφηγηθούμε (φανταστούμε, επινοήσουμε), είναι η σύγχρονή μας ματιά πάνω στο τι έγινε, δηλαδή στο πώς σήμερα επιθυμούμε (μας παρηγορεί, ανακουφίζει, συμφέρει) να έγινε. Και οι νεκροί είναι ανυπεράσπιστοι: εμείς, οι ζωντανοί, εκμεταλλευόμαστε από την πλευρά της ζωής την εγγυημένη σιωπή του θανάτου.