Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, μόλις 18 ετών, που εντυπωσιάζει στο βελγικό πρωτάθλημα αλλά και στους διεθνείς αγώνες με την Εθνική Ελλάδας. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσικό ο ατζέντης του να προσπαθεί να τον προωθήσει στα μεγάλα κλαμπ για να κάνει ο παίκτης το επόμενο μεγάλο βήμα αλλά και ο ίδιος να καρπωθεί μια τεράστια προμήθεια από το ποσό που θα δαπανηθεί. Ως εκ τούτου διαβάζουμε στα «ρεπορτάζ» για ενδιαφέρον από την Τσέλσι, τη Ρεάλ, για μεγαθήρια που «μονομαχούν» για χάρη του και άλλα τέτοια εντυπωσιακά που σε προκαλούν να κάνεις το «κλικ».

Κανείς από τους «ειδήμονες» δεν μπαίνει ωστόσο στην ουσία του θέματος και να εξηγήσει κατά πόσο θα ωφελήσει τον Καρέτσα και κάθε παίκτη με τα ίδια προσόντα στην ίδια ηλικία, μια μεταγραφή σε ομάδες που τους παίκτες τους βλέπουν απλά ως αριθμούς.

Για παράδειγμα η Τσέλσι αγοράζει δεκάδες ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο αλλά ελάχιστοι εξ αυτών καταφέρνουν να επιβιώσουν στο δύσκολο, απαιτητικό και ιδιότροπο περιβάλλον της όπου το χρήμα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο (κάτι ξέρει ο Μαρέσκα).

Στη Ρεάλ Μαδρίτης η περίπτωση του Εντρίκ θα έπρεπε να προστεθεί στους ποδοσφαιρικούς μύθους του Αισώπου για να διαβάζουν οι μικρότεροι και να μαθαίνουν.

Οταν εμφανίστηκε στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο ο Εντρίκ με τη φανέλα της Παλμέιρας είχε εντυπωσιάσει με την αποτελεσματικότητα και τη φυσική του αντοχή και οι βαρύγδουποι χαρακτηρισμοί και παρομοιάσεις με βετεράνους σπουδαίους άσους έπεφταν βροχή. Για την απόκτησή του είχαν ενδιαφερθεί η Μπαρτσελόνα και η Παρί αλλά τελικά κατέληξε στη Ρεάλ που έδωσε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 47,5 εκατ. ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2024 ο Εντρίκ έγινε ο νεότερος που ξεκίνησε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ με τη λευκή φανέλα σε ματς εναντίον της Λιλ. Πέρυσι τον Γενάρη πέτυχε δύο γκολ στην παράταση σε αγώνα Κυπέλλου κάτι που είχαν κάνει στο παρελθόν μόλις τέσσερις παίκτες της Ρεάλ, ανάμεσά τους ο Σαντιάγο Μπερναμπέου, ο Σαντιλιάνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το όμορφο παραμύθι, όμορφα κάηκε. Στη Λα Λίγκα ο Αντσελότι τον χρησιμοποιούσε δίλεπτα και δεκάλεπτα ενώ φέτος μέχρι τα τέλη του 2025 έπαιξε 11 λεπτά στο πρωτάθλημα, άλλα τόσα στο Τσάμπιονς Λιγκ και 77 λεπτά στο Κύπελλο με την… Ταλαβέρα.

Ο Εντρίκ κατάλαβε γρήγορα πως δεν έχει μέλλον στο Μπερναμπέου, μάζεψε τα πράγματά του και πήγε στη Λυών ως δανεικός. Την ίδια τύχη είχε και ένας άλλος νεαρός ταλαντούχος συμπατριώτης του, ο Βίτορ Ρόκε, που αποκτήθηκε από την Μπάρτσα για 30 εκατ. ευρώ. Κατέληξε δανεικός στην Μπέτις για να πουληθεί τελικά στην Παλμέιρας. Σίγουρα ο Καρέτσας δεν θα ήθελε να προστεθεί σ’ αυτή τη λίστα.