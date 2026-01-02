Τεράστιο προβληματισμό για τις ένοπλες επιθέσεις που εκπορεύονται μέσα από τις φυλακές της χώρας – παρά τις τοποθετήσεις αδρανοποιητών κινητών, τους ελέγχους σε σημεία πρόσβασης και με drones, τις εφόδους αστυνομικών σε κελιά – εκφράζουν στελέχη του ελληνικού FBI μετά την έκρηξη βόμβας τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξω από υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούν ότι αυτή η επίθεση αποτελεί τη συνέχεια τουλάχιστον 15 δολοφονιών, εκρήξεων βομβών και αποστολής δεμάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς που συνδέονται με 3-4 συστήματα ελλήνων και κυρίως αλλοδαπών ποινικών, αλλά και αντιεξουσιαστών που βρίσκονται σε διάφορες φυλακές της χώρας.

Οι κακοποιοί αυτοί, με τη συνεχή στρατολόγηση μικροποινικών χαμηλού προφίλ που δεν είναι αντιληπτοί από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεννόηση με συγκρατούμενούς τους και με οικονομικά ανταλλάγματα, προχωρούν σε σειρά επικίνδυνων ένοπλων ενεργειών, με άμεσο κίνδυνο παράπλευρων ανθρώπινων απωλειών. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, σε φυλακή της χώρας όπου είχαν μεταφερθεί ορισμένοι από αυτούς τους ύποπτους κρατουμένους, επιχειρήθηκε τους τελευταίους μήνες να τοποθετηθούν συστήματα απενεργοποίησης κινητών για να «κοπούν οι εντολές» μέσα από τις φυλακές.

Ομως φαίνεται να υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία των συγκεκριμένων συστημάτων, ενώ έντρομοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρεται ότι δέχθηκαν επίθεση από κάποιους υπόπτους, κάτι για το οποίο εξετάζεται εάν οδήγησε τελικά στη χαλάρωση των μέτρων που επέτρεψαν την οργάνωση νέων επιθέσεων μέσα από σωφρονιστικά καταστήματα!

Τι εξετάζουν οι αξιωματικοί

Η έκρηξη στον Εύοσμο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο τραπεζικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Καραολή και Δημητρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην τράπεζα όσο και σε παρακείμενα οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. από τις κάμερες βλέπουν άγνωστο άτομο-σκιά που πιθανόν επέβαινε σε δίκυκλο να εναποθέτει τον εκρηκτικό μηχανισμό και να απομακρύνεται.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν αρχικά την εκδοχή η βομβιστική επίθεση να εκπορεύεται από περιφερειακές φυλακές στις οποίες βρίσκονται κρατούμενοι αντιεξουσιαστές και ποινικοί που σχετίζονται με δικογραφία που είχε σχηματίσει προ 22 μηνών η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Τον Φεβρουάριο του 2024 η εν λόγω υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. συγκέντρωσε επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος δέκα ατόμων. Ανάμεσά τους είναι αναρχικοί ληστές, εμπλεκόμενοι σε μικροϋποθέσεις ναρκωτικών και δύο πυροτεχνουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ολοι κατηγορήθηκαν για την αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης που εντοπίστηκε και δεν εξερράγη, όπως και για εκρήξεις βομβών – την περίοδο 2023-2024 – σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα, σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία που σχετίζεται με το στέγαστρο Καλατράβα, αλλά και πρώην βουλευτής, καθώς και ρίψη χειροβομβίδας σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου στο Χαϊδάρι.

Ακόμη, για ορισμένα από αυτά τα άτομα εξετάσθηκε η εμπλοκή τους:

στη φονική έκρηξη σε τράπεζα στην οδό Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου με βόμβα που εξερράγη στα χέρια 38χρονης, η οποία την τοποθέτησε εκεί, σκοτώνοντάς την

τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου με βόμβα που εξερράγη στα χέρια 38χρονης, η οποία την τοποθέτησε εκεί, σκοτώνοντάς την στην τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών τον περασμένο Ιούλιο στο σπίτι του δημοσιογράφου και εκδότη της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» Γιάννη Πρετεντέρη , που ευτυχώς δεν εξερράγησαν, αλλά και

, που ευτυχώς δεν εξερράγησαν, αλλά και στην παγίδευση με βόμβα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, του αυτοκινήτου σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού, την ευθύνη της οποίας είχε αναλάβει η ένοπλη οργάνωση Sangre Negra.

Οι προαναφερόμενοι ύποπτοι αρνούνται κάθε συμμετοχή σε αυτές τις τελευταίες υποθέσεις και η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να βρει την «άκρη του νήματος» ώστε να αποδώσει ποινικές ευθύνες σε όσους μπορεί να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ενέργειες, με κύριο ενδιαφέρον στον τρόπο στρατολόγησης νέων βομβιστών και στην προμήθεια εκρηκτικών υλών, ενόψει πιθανής ανάληψης ευθύνης για την τελευταία βόμβα στον Εύοσμο.

Τέλος, αντίστοιχες περιπτώσεις με τουλάχιστον 6-7 επιθέσεις που κατηύθυναν μέσα από τις φυλακές 2-3 ανεξέλεγκτοι αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής – ορισμένοι μάλιστα πλέον συνεργάζονται και με την τουρκική μαφία – απασχολούν διαρκώς την ΕΛ.ΑΣ.