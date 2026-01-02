Η Τυνησία ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, να ξεπεράσει την Ιταλία ως ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο, καθώς προσβλέπει σε μια από τις ισχυρότερες σεζόν της, εδώ και χρόνια.

Οι παραγωγοί ελαιολάδου στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω μεγάλου χρέους, αναμένουν ρεκόρ συγκομιδής χάρη στις καλές βροχοπτώσεις αυτή τη σεζόν, γεγονός που θα φέρει την Τυνησία μπροστά από την Ιταλία και την Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών στον κόσμο. Η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο είναι η Ισπανία.

Στελέχη της αγοράς ανέφεραν στους «Financial Times» ότι οι ελαιώνες της Τυνησίας θα αποδώσουν 380.000 έως 400.000 τόνους λαδιού την περίοδο 2025-26, με προοπτικές σύντομα να φτάσουν ακόμα και τους 500.000 τόνους. Πρόκειται για παραγωγή αυξημένη από τους 340.000 τόνους της προηγούμενης σεζόν, η οποία θα βοηθούσε την οικονομία της Τυνησίας η οποία έχει πληγεί από υψηλό δημόσιο χρέος και ασθενή ανάπτυξη από τότε που ο πρόεδρος Κάις Σαϊέντ ανέλαβε την εξουσία το 2021. Η χώρα έχει αποκλειστεί από τις παγκόσμιες αγορές χρέους μετά το 2023, όταν ο Σαϊέντ απέρριψε σχέδιο διάσωσης ύψους 1,9 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ, λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν «επιταγές» για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.

Η αβεβαιότητα ενίσχυσε χρυσό και ασήμι

Η αβεβαιότητα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές το 2025 έφερε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές του χρυσού και του αργύρου (ασήμι), με την άνοδο να υπολογίζεται στο 63% και στο 142% αντιστοίχως από την 1/1/2025 έως την 1/1/2026. Συγκεκριμένα, ο χρυσός έκλεισε το έτος στα 4.325,44 δολάρια η ουγγιά, με την τιμή να είναι κατά 1.672,02 δολάρια υψηλότερη από ό,τι έναν χρόνο νωρίτερα. Από την άλλη, η τιμή του αργύρου διαμορφώθηκε στα 71,47 δολάρια η ουγγιά, από 28,94 δολάρια στις 31/12/2024.

Στην ΑΑΔΕ πέρασε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ΑΑΔΕ ενσωματώθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το σύνολο των 624 οργανικών θέσεων του προσωπικού του μεταφέρεται στην Ανεξάρτητη Αρχή. Δημιουργείται έτσι στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη Διεύθυνση Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ), τη Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ), τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ), τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ). «Με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών» δήλωσε ο Γιώργος Πιτσιλής για να υπογραμμίσει ότι στόχος της ΑΑΔΕ είναι «κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Τα κενά του νόμου

Παραθυράκια φαίνεται πως υπάρχουν στην τροπολογία του Κυριάκου Πιερρακάκη για τις προμήθειες των τραπεζών στις αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση της CrediaBank για τη μεταβίβαση του δικτύου των ΑΤΜ της στην Euronet. Με την κίνηση αυτή, που θα ισχύσει από το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι κάτοχοι άλλων καρτών θα χρεώνονται για την ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ ακόμα και μέσα στα καταστήματα της CrediaBank, με 1,5 ευρώ ανά συναλλαγή. Αντιθέτως, οι πελάτες της CrediaBank θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ άλλων τραπεζών χωρίς χρεώσεις. Η μεταβίβαση των ΑΤΜ της CrediaBank είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει την αρχή ενός ντόμινο εξελίξεων όσον αφορά τα δίκτυα ΑΤΜ των τραπεζών. «Αυτά συμβαίνουν όταν νομοθετεί κανείς μέσα σε ένα σαββατοκύριακο και χωρίς διαβούλευση» σχολιάζουν δεικτικά τραπεζικές πηγές…

Παρεμβάσεις από ΥΠΕΝ

Τις 10+1 νομοθετικές και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, που υλοποίησε το 2025 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράθεσε με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν: τις ενεργειακές συμφωνίες που δυναμώνουν την Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη, τον κάθετο διάδρομο και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Νότιο Αιγαίο και Νότιες Κυκλάδες, την πρωτοβουλία «Αμοργόραμα», την ασφάλεια δικαίου στη δόμηση, τη δράση «Απάτητα Βουνά», την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τη σημαντική απορροφητικότητα του ΥΠΕΝ αναφορικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και την εισαγωγή νέων κανόνων για την ακίνητη περιουσία.

Απώλεια

Εφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας Χήτος, ο Αλκιβιάδης Χήτος. Ο Αλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937 στο Ασπροχώρι Ιωαννίνων και ανέλαβε τα ηνία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο το 1984, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου, σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12.00.