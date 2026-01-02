«Τσάκισε» τελικά η επιχειρηματική συμφωνία για την απόκτηση του 40% της αλυσίδας σουπερμάρκετ Bazaar από την AVE που είχε ανακοινωθεί το περασμένο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές η εταιρεία AVE αναφέρει ότι «ο Ομιλος εταιρειών AVE, σε συνέχεια των από 16 Ιουνίου και 19 Ιουνίου 2025 ανακοινώσεών μας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE AE, για την απόκτηση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας BAZAAR AE».

Να σημειωθεί ότι οι δύο εταιρείες είχαν υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με ένα εύρος τιμήματος μεταξύ 22 και 32 εκατ. ευρώ.