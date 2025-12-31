Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» του χρόνου που φεύγει, το υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) απηύθυνε εγκύκλιο (ΔΣΣΚΑ/Φ.8/20/οικ. 20139) προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με οδηγίες να ξεκινήσει η καταχώριση στην ψηφιακή εφαρμογή «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» των βαθμών επίτευξης των στόχων του έτους. Επειδή, προφανώς, το περιεχόμενο της εγκυκλίου πιθανότατα θα γίνει γνωστό στους περισσότερους αποδέκτες της με το νέο έτος, προβλέφθηκε ότι η εισαγωγή των στοιχείων θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Ο νόμος περί αξιολόγησης ορίζει ότι με βάση αυτές τις καταχωρίσεις για την επίτευξη της στοχοθεσίας, σε συνδυασμό με την εκτίμηση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, θα προχωρήσει στη συνέχεια και η αποτίμηση της απόδοσης των υπαλλήλων στο 2025. Ο νόμος βεβαίως επιτάσσει όλη αυτή η διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός του Δεκεμβρίου, ωστόσο αυτό είναι το μικρότερο κακό, καθώς δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η μόνη προθεσμία που δεν τηρείται.

Παρά την επαναλαμβανόμενη (για τρίτο συνεχόμενο έτος) παρέκκλιση από τις νόμιμες προθεσμίες, αφού ούτε η αρχική στοχοθεσία καθορίζεται τον Ιανουάριο ούτε η τελική τον Μάιο ούτε η αποτίμηση ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, άλλο είναι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος αξιολόγησης. Είναι το ζήτημα του ορισμού των αξιολογητών, οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά τους δεν έχουν επιλεγεί για τη θέση αυτή μέσα από μια τακτική διαδικασία κρίσης από το αρμόδιο κάθε φορά Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά με «απευθείας ανάθεση» λόγω εύνοιας στο πρόσωπό τους ή με αμφιλεγόμενες διαδικασίες αναπλήρωσης.

Αυτή η πρακτική υποσκάπτει τα θεμέλια της αξιοπιστίας του όλου συστήματος και υπονομεύει δραστικά την επιτυχή έκβαση όπως και την αποδοχή της διαδικασίας αξιολόγησης από τη δημοσιοϋπαλληλία. Παρότι το ζήτημα αυτό έχει κατ΄ επανάληψη αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο (με μοχλό το Διοικητικό Επιμελητήριο), μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες τακτικών κρίσεων, κυρίως γενικών διευθυντών, οι οποίες πόρρω απέχουν από το να ολοκληρωθούν.

Αδιαφορία

Περαιτέρω, η έκδηλη απουσία ενδιαφέροντος και η διεκπεραιωτική αντίληψη που επιδεικνύουν όλα τα υπόλοιπα (πλην ΥΠΕΣ) υπουργεία και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, ορατές τόσο στο στάδιο της στοχοθεσίας όσο και σε αυτό της αποτίμησης, έχουν συμβάλει στο να παγιωθεί ένα περιβάλλον προσχηματικής και όχι ουσιαστικής εκπλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων του νόμου. Στην αδιαφορία των πολιτικών και διοικητικών ηγεσιών έρχεται να προστεθεί η έλλειψη εξοικείωσης των περισσότερων στελεχών με τις απαιτήσεις του συστήματος, ιδιαίτερα με τα θέματα της διάχυσης των δεξιοτήτων, πολλές εκ των οποίων παραμένουν ακόμη ελάχιστα οριοθετημένες και εξόχως ασαφείς. Αναρωτιόμαστε, για παράδειγμα, με ποιον τρόπο θα έπρεπε να εκτιμηθεί η δεξιότητα «προσαρμοστικότητα» για υπαλλήλους που το γραφείο τους (όπως στον 8ο όροφο του υπουργείου Εσωτερικών) πλημμυρίζει συστηματικά λόγω βροχής και πώς θα έπρεπε να παρέχουν εργασία οι υπάλληλοι για να θεωρηθεί ότι έχουν ανεπτυγμένη τη δεξιότητα αυτή ύστερα από τέσσερις απανωτές πλημμύρες στο τελευταίο 4μηνο…

Σε μία άλλη, εξίσου χαρακτηριστική περίπτωση διερωτώμεθα πώς θα αξιολογηθεί η «ομαδικότητα», την ίδια στιγμή που όλη η δομή λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών κατατείνει στην καλλιέργεια και προάσπιση της «ατομικότητας» και της «ανταγωνιστικότητας». Επισημαίνουμε ότι στον ίδιο τον νόμο περί Αξιολόγησης (Ν. 4940/2022) θεσπίζεται και το «κίνητρο απόδοσης», δηλαδή ανταμοιβής τού (ατομικά προσδιορισμένου) υπαλλήλου. Η συχνά αντιφατική φιλοσοφία των δύο συστημάτων (αξιολόγησης και πρόσθετης αμοιβής) φανερώνει όχι μόνο ανεπαρκή εμβάθυνση ή απουσία σταθμίσεων στο ισχύον μοντέλο αξιολόγησης, αλλά και γενικότερη σύγχυση για το πώς θέλουμε να λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας.

Αυτές οι διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται πανηγυρικά και από την πρώτη εμπειρική έρευνα για την πορεία της αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι μεταξύ πολλών στελεχών της Διοίκησης, τα ευρήματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο 1ο συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων του Δημοσίου (26 Σεπτεμβρίου) και δημοσιεύθηκαν πρόσφατα (πρακτικά συνεδρίου ΠΑΣΥΔ). Αρκεί προς το παρόν να επισημάνουμε ότι στην έρευνα καταγράφεται η απαίτηση του 40% των ερωτηθέντων για επανεξέταση του ισχύοντος προβληματικού συστήματος αξιολόγησης.

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Σε συνέχεια όσων επισημαίναμε στο προηγούμενο φύλλο μας για την «καλή πρακτική» του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στο υπουργείο Εξωτερικών (Προκήρυξη 2Γ/2025), έρχονται τα αποτελέσματα της έρευνας της Αρχής, με την αποστολή ανωνυμοποιημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στους υποψηφίους, προκειμένου να καταγραφεί ο βαθμός ικανοποίησής τους σχετικά με τη διοργάνωση της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, οι απαντήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν ώστε να προκύψουν βελτιωτικές ενέργειες σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι που απάντησαν, δήλωσαν σε μεγάλο ποσοστό ικανοποιημένοι τόσο από την πληροφόρηση και υποστήριξη πριν από τη διαγωνιστική διαδικασία όσο και από τη διεξαγωγή της κατά τις ημέρες εξέτασης. Ενδεικτικά, το 76,3 των υποψηφίων δήλωσε «πολύ» ή «παρά πολύ ικανοποιημένο» από το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ μόνο το 5,4% δήλωσε «λίγο» ή «καθόλου ικανοποιημένο».

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, μετά την ολοκλήρωση των Υγειονομικών Εξετάσεων καθώς και των Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν. 5003/2022 και το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει. Τονίζεται ότι για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές είκοσι μία (21) θέσεις εκ των διακοσίων οκτώ (208) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ οι λοιπές είκοσι επτά (27) θέσεις εκ των διακοσίων δεκαοκτώ (218) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι λοιπές διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις εκ των επτακοσίων ογδόντα επτά (787) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο πλαίσιο της 3ΠΔΑ/2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις και κατήρτισε τον πίνακα για την προκηρυσσόμενη θέση (κωδικός θέσης 201), για την κάλυψη της θέσεως του Διοικητή στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις».