Ποδαρικό με μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος αναμένεται να κάνει το 2026. Η εξέλιξη των τιμών τον μήνα Δεκέμβριο δημιουργεί αυτήν την προοπτική αν και εκτιμάται ότι για έναν ακόμα μήνα οι πάροχοι θα επιδιώξουν, στο μέτρο του δυνατού, να περιορίσουν τις ανατιμητικές τάσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγιά τους.

Την περασμένη Δευτέρα η χονδρική τιμή της μεγαβατώρας έφτασε στα 102,75 ευρώ μετά την ολιγοήμερη πτώση τις ημέρες των Χριστουγέννων. Για τις πρώτες 29 μέρες του μήνα η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 110,88 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 4,16% από τη μέση τιμή Νοεμβρίου που ήταν 106,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν για την ίδια περίοδο του Νοεμβρίου ήταν στα 106,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πλέον μένει να φανεί αν αυτή η διαφορά θα διατηρηθεί και πόσο θα επηρεάσει τελικά τις τιμές των τιμολογίων τον Ιανουάριο.

Οι εκτιμήσεις θέλουν το νέο έτος να φέρνει περιορισμένες ανατιμήσεις, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι και τον Νοέμβριο αλλά και τον Δεκέμβριο ακολούθησαν μια συντηρητική πολιτική τιμών θέλοντας να διατηρήσουν τα πελατολόγιά τους αλλά και τη στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια. Ετσι, τα νέα τιμολόγια του Ιανουαρίου τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν από τις εταιρείες ενέργειας δεν θα είναι κατά πολύ διαφοροποιημένα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς η αύξηση που έχει σημειωθεί δεν φαίνεται να ξεπερνά το 5%.

Νέα τιµολόγια

Και ενώ οι καταναλωτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των παροχών για τα τιμολόγια Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση για να τεθούν σε ισχύ και τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια των παρόχων. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος θα ισχύσουν για τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος από την 1η Φεβρουαρίου 2026 και για τους μικρούς όπως τα νοικοκυριά από την 1η Απριλίου 2026.