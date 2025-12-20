Το αερόθερμο και το κλιματιστικό αποτελούν δύο από τις πιο διαδεδομένες ηλεκτρικές συσκευές για θέρμανση, με σημαντικές διαφορές στην κατανάλωση ρεύματος και στο συνολικό κόστος λειτουργίας.

Η κύρια διαφοροποίησή τους εντοπίζεται στον τρόπο παραγωγής θερμότητας.

Αερόθερμο: Πλεονέκτημά του είναι η άμεση απόδοση θερμότητας

Το αερόθερμο λειτουργεί μέσω ηλεκτρικής αντίστασης, μετατρέποντας όλη την ενέργεια που καταναλώνει απευθείας σε θερμότητα, χωρίς επιπλέον απόδοση.

Συνήθως η ισχύς του κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 2.000 Watt, δηλαδή καταναλώνει περίπου 1,5 έως 2 kWh ανά ώρα λειτουργίας. Αν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα καθημερινά, η κατανάλωση αυξάνεται αισθητά, οδηγώντας σε υψηλό κόστος.

Πλεονέκτημά του είναι η άμεση απόδοση θερμότητας και η ευκολία χρήσης, ωστόσο ενδείκνυται κυρίως για σύντομη και τοπική θέρμανση, όπως σε μικρούς χώρους ή για περιορισμένο χρόνο.

Η λειτουργία του κλιματιστικού και η ενεργειακή του απόδοση

Αντίθετα, το κλιματιστικό στη λειτουργία θέρμανσης, ιδίως τα σύγχρονα inverter, αξιοποιεί τεχνολογία αντλίας θερμότητας. Δεν παράγει θερμότητα απευθείας, αλλά μεταφέρει θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα προς το εσωτερικό του χώρου.

Έτσι, με 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποδώσει 3 έως 5 kWh θερμότητας. Η πραγματική του κατανάλωση κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 600 και 1.200 Watt, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη μόνωση του χώρου.

Στην πράξη, για ίση διάρκεια χρήσης, το κλιματιστικό καταναλώνει σημαντικά λιγότερο ρεύμα από το αερόθερμο και προσφέρει πιο ομοιόμορφη θέρμανση. Αν και το αρχικό κόστος αγοράς είναι υψηλότερο, το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας το καθιστά την πιο οικονομική λύση για καθημερινή και μακροχρόνια χρήση.

Συνοψίζοντας, το αερόθερμο αποτελεί λύση ανάγκης για γρήγορη και περιορισμένη θέρμανση, ενώ το κλιματιστικό παραμένει η αποδοτικότερη επιλογή για θέρμανση με ρεύμα σε βάθος χρόνου.