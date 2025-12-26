Λίγες ημέρες απομένουν ώστε οι πάροχοι να «κλειδώσουν» τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο, με την αγορά να αναμένει αν το νέο έτος θα ξεκινήσει με αυξήσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας, πέντε ημέρες πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου και του 2025, δείχνει αύξηση της τάξης του 5%. Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια βάσει της σύγκρισης των χρηματιστηριακών τιμών μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου.

Άνοδος στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «αγοράς επόμενης ημέρας» του χρηματιστηρίου ενέργειας, η μέση τιμή για τις 26 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 98,32 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 10,89% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Από την 1η έως και τις 26 Δεκεμβρίου, η μέση χρηματιστηριακή τιμή ανήλθε στα 112,76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 106,97 ευρώ την ίδια περίοδο του Νοεμβρίου. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 5%, ποσοστό που μένει να φανεί αν θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Πώς θα καθοριστούν τα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου

Οι πάροχοι θα ανακοινώσουν τις τελικές χρεώσεις για τον Ιανουάριο του 2026, βασισμένοι στη μεταβολή των χρηματιστηριακών τιμών μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου. Τα τιμολόγια θα αφορούν τόσο τα ειδικά ή πράσινα, όσο και τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Δεκέμβριο, παρότι οι τιμές του Νοεμβρίου είχαν μειωθεί, οι μεγάλοι πάροχοι διατήρησαν σταθερά τα πράσινα τιμολόγια, ενώ μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε αυξήσεις.

Η εμπορική πολιτική των παρόχων

Κατά τη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής τους, οι πάροχοι λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις τιμές της αγοράς, αλλά και τους στόχους που έχουν θέσει για τα μερίδια αγοράς τους, συνολικά και ανά κατηγορία τιμολογίων.

Παράλληλα, συνεκτιμούν την προβλεπόμενη κερδοφορία και το ρίσκο από πιθανές διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή αγορά ενέργειας.

Παράγοντες που επηρέασαν τις τιμές Δεκεμβρίου

Οι χρηματιστηριακές τιμές του Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν κυρίως από τη ζήτηση και το ενεργειακό μίγμα παραγωγής. Οι έντονες βροχοπτώσεις περιόρισαν τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αυξάνοντας τη χρήση του ακριβότερου φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 32,3% της παραγωγής, ενώ το φυσικό αέριο το 46,09%. Τον Νοέμβριο, τα ποσοστά ήταν 44,43% και 37,52% αντίστοιχα. Αυτή η μεταβολή οδήγησε σε υψηλότερες τιμές χονδρικής για τον Δεκέμβριο.

Παρότι οι θερμοκρασίες παρέμειναν σχετικά ήπιες, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε ελαφρώς, καθώς οι πιο ψυχρές ημέρες του μήνα αύξησαν τις ανάγκες θέρμανσης με ρεύμα.

Πηγή: OT