Σταθερή παραμένει για τον Δεκέμβριο η χρέωση του πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ, στα 0,13928 ευρώ/kWh, επίπεδα που αντιστοιχούν σε εκείνα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας.

Για τις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διατηρείται σταθερή στα 0,127 ευρώ/kWh. Έτσι, οι καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές μπορούν να επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης κατανάλωσης.

Το νέο σταθερό πρόγραμμα myHome Plan της ΔΕΗ, γνωστό και ως «μπλε» τιμολόγιο, συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100 ευρώ. Προσφέρει σταθερή μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, που περιλαμβάνει ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ενώ η εκκαθάριση της κατανάλωσης γίνεται ανά εξάμηνο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση στις εκπτώσεις και τις προσφορές του ΔΕΗ myRewards Coupons. Στα υπόλοιπα «μπλε» σταθερά τιμολόγια, η εταιρεία διατηρεί για τον Δεκέμβριο τις τιμές στα 0,145 ευρώ/kWh για το myHomeEnter και 0,142 ευρώ/kWh για το myHomeOnline. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, η τιμή στις ώρες χαμηλής χρέωσης παραμένει στα 0,095 ευρώ/kWh.

Τέλος, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 0,13552 ευρώ/kWh, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.