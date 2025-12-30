Στον Πρωθυπουργό αναγκάστηκε να απευθυνθεί χθες ο Δημήτρης Μάντζος αναφορικά με τα «πυρά» Πλεύρη – Γεωργιάδη κατά της Διεθνούς Αμνηστίας και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Ο μεν πρώτος είχε πει πως «επιβάλλουν ιδεολογικά φορτισμένες αποφάσεις», ο δε άλλος πως πρόκειται για «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα». Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τελικά τον ίδιο τον Μητσοτάκη αν συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του και αν αυτές εκφράζουν θέση της κυβέρνησης.

Σκάγια

Τις δηλώσεις Πλεύρη και Γεωργιάδη καταδίκασε και η Νέα Αριστερά μέσω του Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Παρακολουθούμε ένα κρεσέντο ακροδεξιάς ρητορικής από τους – χρεωμένους για αυτόν τον λόγο υπουργούς της κυβέρνησης – τον Αδωνι Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη. Και οι δύο επιτελούν τον ρόλο που τους ανατέθηκε από τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο μια ιδεολογικής μάχης που κουμπώνει απόλυτα με την ανάδυση του τραμπικού ρεύματος». Αυτά, υποθέτω, παθαίνεις άμα το κράτος είναι επιτελικό.

Ενέργεια

Το 2025 ήταν η χρονιά του Σταύρου Παπασταύρου που ανέλαβε το «απαιτητικό χαρτοφυλάκιο» Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα μέσα Μαρτίου και πρόλαβε σε εννιά μήνες να σημειώσει σημαντικά ρεκόρ, να φέρει στην Ελλάδα την πολυπληθέστερη αμερικανική αποστολή που έχει επισκεφθεί τη χώρα, να ολοκληρώσει (σχεδόν) τη θεσμοθέτηση των Θαλάσσιων Πάρκων, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται το ζωτικό ζήτημα των υδάτων σε νησιά και Αττική. Η χρονιά κλείνει με την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη της περιοχής.

Χριστούγεννα

«Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με 91 drones κατοικία του Πούτιν, έρχονται αντίποινα», δήλωσε χθες ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Αυτό είναι ψέμα», απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να καταρρίψει τους ισχυρισμούς της Μόσχας, που, όπως πρόσθεσε, θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας – ΗΠΑ. Οσο δυσδιάκριτη κι αν γίνεται καμιά φορά η αλήθεια, ένα είναι αδιαμφισβήτητο: πως αυτή είναι η τέταρτη χρονιά που ο ουκρανικός λαός κάνει Χριστούγεννα με πόλεμο και άπαντες ελπίζω να συμφωνούν πως πρέπει να είναι η τελευταία.