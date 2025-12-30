Αναζητάς την πρωτοτυπία αλλά στη θέση της βρίσκεις επαναλήψεις, ριμέικ, αναμοχλεύσεις πραγμάτων που κάτι σου λένε και παραλλαγές γνωστών ιστοριών. Αναζητάς τον κινηματογράφο του δημιουργού αλλά αυτά είναι πλέον ψιλά, «ευρωπαϊκά» γράμματα μπροστά στη δύναμη του εμπορίου, πόσω μάλλον με τη νέα τάξη πραγμάτων που (ίσως) τελικά επιβάλλει η ΑΙ.

Απ’ ό,τι φαίνεται, ο αμερικανικός κινηματογράφος του 2026 θα είναι γεμάτος από ταινίες που κάτι θυμίζουν, κάπου επιστρέφουν, σε κάποιο «συγκεκριμένο κοινό» απευθύνονται. Παράδειγμα: σε λίγες μέρες ανοίγει στις ελληνικές αίθουσες η ταινία «Ανακόντα», που με τον πιο αδέξιο και εν τέλει ανόητο τρόπο επανέρχεται στη γνωστή ταινία του 1997 (που έγινε cult).

Αναζητάς τρόπους για να ξεφύγεις από την επιστροφή αλλά πέφτεις σε μια νέα ταινία «Hunger games», σε μια ακόμη ταινία «Avengers» (Avengers: Doomsday), στο τρίτο μέρος του «Dune» και σε μια τέταρτη ταινία της κινηματογραφικής «σειράς» «Ο γαμπρός της συμφοράς» (Focker In-Law). Και υποτίθεται ότι όλες αυτές είναι οι ταινίες που περιμένουμε «με αγωνία» το 2026. Πόση ακριβώς αγωνία άγνωστο βέβαια.

Γι’ αυτό και στις παρακάτω γραμμές εστιάζουμε κυρίως σε κάποιες ταινίες που ίσως δείξουν κάποια πρωτοτυπία, μια άλλου τύπου ανησυχία. Αλλά κι εκεί, νιώθεις τον αέρα τού «κάπου το ξέρω», «κάπου το έχω ξαναδεί».

«Οδύσσεια»

Πολύ πιθανόν να μιλάμε για το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, καθότι το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, της οποίας μεγάλο μέρος γυρίστηκε στην Ελλάδα, έχει βάλει φωτιά στο Διαδίκτυο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι κινηματογράφοι άρχισαν να πωλούν εισιτήρια για αυτήν την τελευταία εκδοχή του έπους του Ομήρου με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα έναν χρόνο νωρίτερα. Οπότε όλα δείχνουν ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Είναι η ακριβότερη της καριέρας του Νόλαν και η πρώτη που γυρίστηκε μόνο σε φιλμ IMAX 70 mm.

«Disclosure day»

Ενα από τα διαφημιστικά μότο στην προώθηση της τελευταίας ταινίας του «μάγου» Στίβεν Σπίλμπεργκ, για την οποία λίγα πράγματα είναι γνωστά καθότι γυρίζεται με άκρα μυστικότητα, είναι: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στον πλανήτη, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό;». Βέβαια αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι εξωγήινοι και τα UFO απασχολούν τον σκηνοθέτη του «ΕΤ» και των «Στενών επαφών Τρίτου Τύπου». Ωστόσο, η ματιά του πάντα προκαλεί ενδιαφέρον. Το καστ περιλαμβάνει τους Εμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ και Κόλμαν Ντομίνγκο.

«Michael»

Ακόμα και οι βιογραφίες έχουν γίνει κάτι σαν κομμάτι της ατζέντας στο Χόλιγουντ – ιδίως των μουσικών προσωπικοτήτων. Είδαμε τον Φρέντι Μέρκιουρι, είδαμε την Εϊμι Γουάινχαουζ, είδαμε τον Ελβις Πρίσλεϊ, είδαμε τον Μπομπ Ντίλαν, είδαμε ακόμη και τον Ρόμπι Γουίλιαμς! Ε, σειρά τώρα έχει ο Μάικλ Τζάκσον, ένας ταλαντούχος αν και αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης, τη ζωή του οποίου ανέλαβε να μεταφέρει στον κινηματογράφο ο καλός σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά («Μέρα εκπαίδευσης») σε συνεργασία με τον ανιψιό του Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον (στον ρόλο του Μάικλ). Σχετικά με την απεικόνιση των ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Τζάκσον, ο παραγωγός Γκρέιαμ Κινγκ είπε ότι πρόθεση των δημιουργών είναι ο «εξανθρωπισμός αλλά όχι η απολύμανση για την παρουσίαση μια συναρπαστικής, αμερόληπτης ιστορίας».

«Ανεμοδαρμένα ύψη»

Ουκ ολίγες οι φορές που το διάσημο μυθιστόρημα της Εμιλι Μπροντέ έχει περάσει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, επομένως και αυτή η ιστορία, «η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών» όπως ακούμε στο τρέιλερ της τελευταίας εκδοχής της στον κινηματογράφο, είναι σχετικά γνωστή. Μένει να δούμε τον σκηνοθετικό χειρισμό της Eμερεαλντ Φενέλ (Οσκαρ σεναρίου για την ταινία «Yποσχόμενη νέα γυναίκα»), καθώς επίσης τους δύο βασικούς ηθοποιούς της, τη Μάργκοτ Ρόμπι στον ρόλο της (18χρονης παρακαλώ!) Κάθριν Ερνσο και τον Τζέικομπ Ελόρντι σε εκείνον του κυκλοθυμικού Χίθκλιφ.

«Project Hail Mary!»

Το σκηνοθετικό ντουέτο των Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ συνεργάστηκε με τον σεναριογράφο Ντρου Γκόνταρντ για την κινηματογραφική μεταφορά του τρίτου σκληρού μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας του Αντι Γουίρ (θυμίζουμε ότι ο Γουίρ είναι ο συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Η διάσωση», που έγινε ταινία από τον Ρίντλεϊ Σκοτ και οδήγησε τον Ματ Ντέιμον στις υποψηφιότητες των Οσκαρ). Η ταινία «Project Hail Mary!» ακολουθεί έναν αστροναύτη (Ράιαν Γκόσλινγκ) που ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς να έχει ιδέα πώς έφτασε εκεί – και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να εξαρτάται από αυτόν να σώσει την ανθρωπότητα.

«The Christophers»

Αλλη περίπτωση και ο Στίβεν Σόντερμπεργκ, ένας σκηνοθέτης που όλο λέει ότι εγκαταλείπει το σινεμά και όλο στο σινεμά βρίσκεται. Εν προκειμένω οι πρώτες ανακοινώσεις για την τέταρτη συνεργασία του με τον σεναριογράφο Εντ Σόλομον (μετά τα «Mosaic», «No Sudden Move» και «Full Circle») έχουν υπάρξει θετικές. Οι ίδιες ανακοινώσεις λένε ότι πρόκειται για μια σκοτεινά κωμική ταινία γύρω από έναν εμβληματικό ζωγράφο (Ιαν ΜακΚέλεν) και την πλαστογράφο (Μικαέλα Κόελ) που προσελήφθη από τους κληρονόμους του (Τζέιμς Κόρντεν και Τζέσικα Γκάνινγκ) για να ολοκληρώσει τους ημιτελείς πίνακές του.

«The Bride»

Ενώ νωπή παραμένει ακόμα η επιτυχία της ταινίας «Frankenstein» του Γκιγέρμο ντελ Τόρο που κατά πάσα πιθανότητα θα ακουστεί και στα Οσκαρ, η Μάγκι Τζίλενχαλ, πέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο της στη σκηνοθεσία με την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Ελενα Φεράντε «Η χαμένη κόρη», επιστρέφει με αυτή την ταινία που είναι εμπνευσμένη από την ταινία «Η Νύφη του Φρανκενστάιν» του 1935. Η Τζέσι Μπάκλεϊ (υποψήφια για το Οσκαρ Β’ ρόλου για τη «Χαμένη κόρη») πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Νύφης, δίπλα στον Τζέικ Τζίλενχαλ (αδελφό της σκηνοθέτριας) και τον Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος προσφέρει τη δική του εκδοχή του τέρατος του Φρανκενστάιν.

«The Rip»

Οσοι θυμούνται τη θαυμάσια περιπέτεια «The grey» γνωρίζουν ότι η περίπτωση του αμερικανού σκηνοθέτη Τζο Κάρναχαν δεν είναι τυχαία, επομένως το θρίλερ δράσης που ετοιμάζει ως σεναριογράφος – σκηνοθέτης δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Πόσω μάλλον με πρωταγωνιστές το ντουέτο Ματ Ντέιμον – Μπεν Αφλεκ της τεράστιας επιτυχίας «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο «The rip» όταν μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι ανακαλύπτει ένα τεράστιο ποσόν δολαρίων σε μετρητά οδηγείται στη δυσπιστία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η κατάσχεση γίνεται γνωστή εκτός σώματος. Ποιος μπορεί να βασιστεί σε ποιον…;

«Werewulf»

Σκηνοθέτης που διαπρέπει στις ταινίες τρόμου εποχής (θυμίζουμε τον «Φάρο» και προσφάτως τον «Νοσφεράτου»), ο Ρόμπερτ Εγκερς αναμένεται ότι έχει χρησιμοποιήσει και πάλι την ιδιότυπη κινηματογραφική «γλώσσα» του για να βυθίσει τους θεατές σε ένα άγνωστο και αποπροσανατολιστικό σκηνικό (ο σκηνικός χώρος παίζει πάντα σημαντικό ρόλο στις ταινίες του). Από τα όσα έχουν μέχρι σήμερα ανακοινωθεί η ιστορία της τελευταίας ταινίας του, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον, Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και Γουίλεμ Νταφόε, διαδραματίζεται στην Αγγλία του 13ου αιώνα όπου δρα το τέρας (;) του τίτλου της ταινίας.

«Ο διάβολος φοράει Prada 2»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» έρχεται μια συνέχεια με το ίδιο τρίο σκηνοθέτη (Ντέιβιντ Φράνκελ) – σεναριογράφων – παραγωγών και πολλούς από τους ίδιους ηθοποιούς που επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους: Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Εμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Τομς και Τίμπορ Φέλντμαν (στα νέα πρόσωπα θα βρούμε τη Σίντνεϊ Σουίνι). Αν και η πλοκή δεν είναι πλήρως γνωστή, πιθανότατα θα ακολουθήσει την ταινία «Η εκδίκηση φοράει Πράντα: Η επιστροφή του διαβόλου» του 2013, τη συνέχεια του αρχικού μυθιστορήματος.