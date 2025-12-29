Στον απόηχο των viral αποσπασμάτων που γέννησε η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε (Open) πως προτίθεται να εισηγηθεί «κόφτη» στις ζωντανές μεταδόσεις των Εξεταστικών, αφήνοντας το έργο της «κάλυψης» στους αρμόδιους συντάκτες. Παρότι ο ίδιος διευκρίνισε πως το υπό εξέταση μέτρο δεν θα αφορά την τρέχουσα Εξεταστική, ο ΣΥΡΙΖΑ τον κάλεσε αφενός να μην τολμήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια μεθόδευση και αφετέρου να μην παριστάνει τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Το εορταστικό πνεύμα, μάλλον, πέρασε και δεν ακούμπησε.

Καρφιά

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το βιβλίο του «14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», o Σταύρος Θεοδωράκης έριξε τα «καρφιά» του σε δύο γυναίκες πολιτικούς και έναν άντρα (iefimerida.gr). Πρώτα στη Μιλένα Αποστολάκη για την απάντησή της («Αυτές οι ερωτήσεις θυμίζουν χωροφύλακα») στο αν είναι υπέρ ή κατά των καταλήψεων εθνικών οδών από τρακτέρ, για την οποία σχολίασε «η μπάλα στην εξέδρα». Αρνητική εντύπωση έκανε στον ίδιο και η φράση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν», ενώ η «φράση – κωλοτούμπα» αποδόθηκε στον Αντώνη Σαμαρά που είχε αναιρέσει τον λόγο του ψηφίζοντας το δεύτερο Μνημόνιο.

Εκλογές

Η Λευκωσία μετρά αντίστροφα καθώς σε δύο 24ωρα ξεκινά το ταξίδι της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Κι ενώ από τον ΟΗΕ αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής της άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, στο νησί βρίσκονται ήδη σε κλίμα προεκλογικό καθώς στις 24 Μαΐου είναι προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές. Οσο για τις προεδρικές που ακόμα αργούν (2028), ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ανέφερε πως δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, παραπέμποντας στο… 2027 για τις αποφάσεις του.

Εξίσωση

Σύμφωνα με λιβυκό ΜΜΕ (Libya Observer), τρεις διπλωμάτες από δυτικές χώρες που συναντήθηκαν πρόσφατα με τον Χαλίφα Χαφτάρ παραδέχθηκαν πως ίσως ο στρατάρχης πάσχει από πρώιμα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ καθώς, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει έλλειψη συγκέντρωσης, δυσκολεύεται να μιλήσει εκτός κειμένου, ενώ όταν του τίθενται ερωτήματα εμφανίζει σύγχυση. Τούτων δοθέντων, είναι να αναρωτιέται κανείς πόσο πιο δύσκολη θα γίνει η εξίσωση της ελληνολιβυκής επαναπροσέγγισης.