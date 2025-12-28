Στο τελευταίο κάδρο της χρονιάς; Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλάι στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με μια θερμή χειραψία από εκείνες που μοιάζουν σήμα κατατεθέν μιας εποχής, να σφραγίζει το αναπόφευκτο. Ο Βάσκος από Θαλδίβαρ που ήρθε – αρχές Φλεβάρη του 2024 – επιφυλακτικός με τη «να δοκιμάσουμε για μερικούς μήνες» σκέψη στις αποσκευές, μόνιμος κάτοικος Πειραιά. Υπογράφοντας για τέταρτη φορά με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά ως το καλοκαίρι του 2027…

Το καλύτερο εορταστικό δώρο για το ερυθρόλευκο κοινό; Αν σκεφτεί κανείς τη δημοφιλία του 65χρονου στο μεγάλο λιμάνι, εύκολα θα συμφωνήσει. Μεταξύ μας όμως, η παραμονή του Μέντι μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω. Ισως ο τέλειος επίλογος του 2025, της χρονιάς που ο αιώνιος έφηβος γιόρτασε τα 100 του γενέθλια. Αξέχαστα είπατε; Και κάτι παραπάνω. Με όλη τη φόρα που δημιούργησε η ευλογία του 2024 με την κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων (Conference League, Youth League). Με την ενεργοποίηση αυτής της ιδιαίτερης αύρας στο μονίμως sold out «Γ. Καραϊσκάκης». Ενα ατελείωτο πάρτι. Για… πάρτη του!

Κατάφερε ο Ολυμπιακός μέσα στο 2025 να κερδίσει το νταμπλ παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν και επικρατώντας σε ένα σωρό από ντέρμπι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο δίνοντας τόνο πανηγυρικό στην κυριαρχία του. Κατάφερε να συνδυάσει με έναν απίθανο τρόπο τις δύο ομάδες που του έφεραν τα ισάριθμα ευρωπαϊκά τρόπαια και χάρη στον Μεντιλίμπαρ έγινε ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης μια «γέφυρα» που αντίστοιχη δεν είδαμε ποτέ στα μέρη μας.

Ο πρώτος, Babistuta πλέον, πρόλαβε και έγινε και η ακριβότερη μεταγραφή Ελληνα στο εξωτερικό: deal 40 εκατ. ευρώ τον έκανε κάτοικο Μπράιτον και Premier League. O δεύτερος; Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες ανακηρύχθηκε Golden Boy (web) στη μεγάλη ψηφοφορία της Tuttosport όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 1,1 εκατ. άνθρωποι αναζητώντας το τέλειο πακέτο teenager στο ευρωπαϊκό football.

Την ίδια στιγμή οι Ερυθρόλευκοι στο ανταλλακτήριο της κατάκτησης του Conference League εκτοξεύοντας τη βαθμολογία πενταετίας τους στην UEFA εξασφάλισαν πέρυσι μια θέση αυτομάτως στη League Phase του Europa League όπου μάλιστα τερμάτισαν στην πρώτη 8άδα της. Και αυξάνοντας τον λογαριασμό τους μπόρεσαν μέσα στο 2025 να επαναφέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια ελίτ που είχαμε πλέον σχεδόν συνηθίσει να την κοιτάζουμε από τη… βιτρίνα. Τον παράδεισο του Champions League.

Είχε να συμβεί μια ολόκληρη 5ετία να δούμε ομάδα μας στο κυρίως μενού της διοργάνωσης και ήταν και τότε ο Ολυμπιακός. Το έκαναν ξανά οι Πειραιώτες και σήμερα κλείνοντας τους λογαριασμούς του 2025 έχουν κρατήσει έναν φάκελο ανοιχτό στο τραπέζι τους για τον Γενάρη του νέου έτους.

Εκείνον που λέει ότι πιθανόν τέσσερις, δεδομένα έξι βαθμοί στις αναμετρήσεις με την Μπάγερν Λεβερκούζεν (20/1, εντός) και τον Αγιαξ (28/1, εκτός) θα τους οδηγήσουν στο top 24 της διοργάνωσης. Στα νοκάουτ και σε μια ακόμη «αναβάθμιση». Βρέθηκαν από τα έξι πρώτα ματς να αντιμετωπίζουν στα τρία Αρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός) και Ρεάλ Μαδρίτης. Το ότι κατάφεραν λοιπόν να κλείσουν το 2025 διατηρώντας καρέκλα στο τραπέζι της πρόκρισης είναι δεδομένα μια μικρή επιτυχία που μένει να δούμε αν ο Γενάρης μπορεί να της δώσει διαστάσεις. Ο Γενάρης που ξεκινά (3/1) με τον τελικό του Super Cup στο Ηράκλειο της Κρήτης κόντρα στον ΟΦΗ, άρα με το δέλεαρ της κατάκτησης ενός ακόμη τίτλου. Που περνά από τα νοκάουτ του Κυπέλλου όπου οι Πειραιώτες μπήκαν και εκεί πρώτοι και καλύτεροι έχοντας εξασφαλίσει θέση στους προημιτελικούς.

Και βέβαια έχοντας ανοιχτό το Super League μέτωπο όπου αναδείχθηκαν (ξανά) πρωταθλητές χειμώνα πριν πέσουν από την κορυφή από τις διαδοχικές ισοπαλίες με τον Αρη και την Κηφισιά.