Κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων του ΠΣΑΤ, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι παραβρέθηκαν και μίλησαν για τις εξελίξεις γύρω από τον Ολυμπιακό και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπογράμμισε ότι η παραχώρηση του ΣΕΦ αποτελεί μία σημαντική συμφωνία για τον σύλλογο και ότι σύντομα η ομάδα θα μπορέσει να εγκατασταθεί στο νέο της «σπίτι», σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η τοποθέτηση που έκανε ο Γιώργος Αγγελόπουλος:

«Η βράβευσή μας είναι ακόμα πιο τιμητική, γιατί έρχεται από εσάς τους δημοσιογράφους, που είστε οι πιο αυστηροί κριτές όλων. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού μπορέσαμε να πετύχουμε δυο πολύ σημαντικά επιτεύγματα.

Το πρώτο, το πρωτάθλημα Ελλάδας του 2025, που για εμάς είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το δεύτερο, είναι η μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να μπει ο Ολυμπιακός στο σπίτι του, στο σπίτι που του αξίζει».