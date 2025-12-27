Τα Χριστούγεννα είναι για τους περισσότερους η γιορτή του φωτός. Αυτές οι λίγες μα τόσο πλούσιες σε συναισθήματα μέρες έρχονται κάθε χρόνο όχι μόνο για να μας δώσουν μια ανάσα ξεκούρασης και χαλάρωσης, αλλά και για να μας υπενθυμίσουν τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ζωή και χαρά. Οπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα πράγματα, βεβαίως, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος.

Ενώ κάποιοι και κάποιες έχουμε το προνόμιο να είμαστε υγιείς και δυνατοί και να απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες σε σπίτια ή σε χώρους διασκέδασης με τους αγαπημένους μας, υπάρχουν και αυτοί, οι μικροί και μεγάλοι συμπολίτες μας, που οι γιορτές τούς βρίσκουν μέσα στους τοίχους των νοσοκομείων. Σε δωμάτια με λευκούς τοίχους και σε κρεβάτια που περικλείονται από ιατρικές συσκευές. Κι όμως, ο «Αγιος Βασίλης» βρίσκει συχνά τρόπο να φτάσει και κοντά τους. Ειδικά για κάποια παιδάκια, δεν θα κατέβει φέτος από τις… καμινάδες, αλλά θα ανέβει τα σκαλιά κάποιου ιατρικού ιδρύματος στο οποίο νοσηλεύονται.

Κάπως έτσι βρεθήκαμε και εμείς ένα μεσημέρι του Δεκέμβρη, λίγα 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» για να ζήσουμε μερικές στιγμές μαζί με αυτά τα παιδιά, που δίνουν τον δικό τους σκληρό και συχνά άνισο αγώνα.

Μια εικόνα διαφορετική από τα Επείγοντα

Κατά την άφιξή μας στο νοσοκομείο, η πρώτη εικόνα δεν ήταν η συνηθισμένη – ο πανικός που επικρατεί στους χώρους των επειγόντων περιστατικών – αλλά μια διαφορετική, αλλόκοτη θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί. Παιδάκια, γονείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, βρίσκονταν όλοι μαζεμένοι στην είσοδο του κτιρίου, στο οποίο το κλίμα ήταν εμφανώς γιορτινό. Τα παιδιά και οι γονείς, παρά τα (σε πολλές περιπτώσεις) προβλήματα υγείας των μεν και τον γολγοθά των δε, είχαν φορέσει τα μεγαλύτερα χαμόγελά τους και περίμεναν να ξεκινήσει η εκδήλωση που είχαν οργανώσει οι άνθρωποι που τους φροντίζουν καθημερινά.

Στη μία πλευρά υπήρχαν καθίσματα που προορίζονταν για τους μικρούς συνανθρώπους μας και στην άλλη, χριστουγεννιάτικα εδέσματα και λιχουδιές που, έστω και στιγμιαία, κατάφερναν να παραπλανήσουν τους παρευρισκόμενους και να τους κάνουν να ξεχάσουν πού βρίσκονταν. Στη μέση του χώρου στέκονταν οι μουσικοί και η χορωδία για να παίξουν και να τραγουδήσουν κάποιες από τις πιο κλασικές μελωδίες αυτών των ημερών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση ενός παιδικού βιβλίου, με το μήνυμά του να παραπέμπει στην ανάγκη για αλληλεγγύη, αγάπη και διαρκή προσπάθεια στα δύσκολα. Μόλις τελείωσε η ανάγνωση, μικροί και μεγάλοι, υπό τη συνοδεία μουσικής, άρχισαν να τραγουδούν τα κάλαντα, το «Jingle bells rock» και άλλα γνωστά, ελληνικά και ξένα, γιορτινά τραγούδια. Μέσα στους ήχους και τις νότες, τα χαμόγελα και οι γκριμάτσες των παιδιών έδιναν σε όλους την αίσθηση ότι ο χώρος του νοσοκομείου είχε μετατραπεί σε έναν πολύχρωμο παιδότοπο, ανοίγοντας διάπλατα ένα παράθυρο προς την άλλη, την κανονική ζωή.

Τι είπαν παιδιά και νοσηλευτές

Λίγο μετά τη λήξη της εκδήλωσης, θελήσαμε να πλησιάσουμε πιο κοντά τέσσερα από τα παιδάκια: ένα κορίτσι και τρία αγόρια – για τα δύο εκ των οποίων, μάλιστα, η περιπέτεια πλησιάζει στο τέλος της, καθώς θα έπαιρναν εξιτήριο σε λίγες μέρες. Ολα τα παιδιά εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για τις εκδηλώσεις αλλά και τις επισκέψεις – έκπληξη που είχαν δεχθεί αυτές τις γιορτινές μέρες. Το μικρότερο αγόρι, το οποίο μόλις είχε πατήσει στα 6 του χρόνια, μιλούσε με τεράστια χαρά για τον Αϊ-Βασίλη που τον είχε επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα: «Ηρθε χθες ο Αϊ-Βασίλης και τρελάθηκα. Μας έκανε αγκαλιές, μας έφερε δώρα και μας μίλησε», είπε.

Από την πλευρά του, ο μαέστρος της ορχήστρας έθεσε τα πράγματα έτσι όπως ήταν μέσα στο μυαλό όλων όσοι την παρακολούθησαν. «Η εκδήλωση πιστεύω πως ήταν πολύ ωραία, η ανάγνωση του βιβλίου ήταν εξαιρετική, όπως και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο μουσικό πρόγραμμα και γέμισαν με μελωδίες και τραγούδια όλο το νοσοκομείο. Με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες βλέπουμε τον κόπο μας, τις σπουδές μας, τη δουλειά μας να αξιοποιείται. Μέσα από την τέχνη μας καταφέρνουμε να μεταφέρουμε μηνύματα και να επικοινωνούμε συναισθηματικά με τα παιδιά. Η μουσική μιλάει στην ψυχή των παιδιών και μέσα από αυτήν βρίσκουμε την πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων».

Την εμπειρία της και τις σκέψεις τις μοιράστηκε μαζί μας και η κυρία Κατερίνα, μία από τις νοσηλεύτριες του τμήματος, η οποία μίλησε για το κουράγιο που δίνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις στα παιδιά, στις οικογένειές τους, αλλά και στο προσωπικό του νοσοκομείου. «Οι εκδηλώσεις και οι πρωτοβουλίες αυτές επηρεάζουν τα παιδιά. Τους φτιάχνουν τη διάθεση και τα χαροποιούν, ειδικά όταν έρχεται ο Αγιος Βασίλης και τους φέρνει τα δώρα του, αλλά και όταν πηγαίνουν από όροφο σε όροφο και λένε τα κάλαντα. Μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη φάση που περνάνε τα παιδιά, δράσεις σαν αυτές τους δίνουν κουράγιο ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα τους», λέει.

«Παίρνουμε δύναμη να κάνουμε περισσότερα»

Και συνεχίζει: «Υπάρχουν αρκετά παιδιά που είναι χρόνια ολόκληρα μέσα στο νοσοκομείο και έχουν κάνει γιορτές μαζί μας. Για το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό το να βρισκόμαστε στις γιορτές μέσα στο νοσοκομείο είναι κάτι σκληρό και έχουμε δει πάρα πολλές άσχημες και στενάχωρες περιπτώσεις. Ωστόσο, ειδικά αυτές τις μέρες, η χαρά των παιδιών και των συγγενών τους για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μετατρέπονται σε καταλύτη για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να την κάνουμε ακόμη καλύτερα. Οι γιορτές μέσα στο νοσοκομείο μάς έδειξαν και μας δείχνουν τι σημαίνει προσφορά και αγάπη».

Η ίδια παραδέχθηκε πως αν και οι γιορτές μακριά από την οικογένεια είναι δύσκολες, μόνο και μόνο το συναίσθημα του να βοηθάς κάποιον και ειδικά ένα παιδί στις δύσκολες στιγμές του αναπληρώνει αυτό το κενό. «Πάρα πολλές γιορτές τις ζήσαμε στο νοσοκομείο. Σίγουρα το να είσαι μακριά από την οικογένειά σου δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, αλλά όταν νιώθεις ότι προσφέρεις τότε γίνεται πιο εύκολο. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, προσπαθούμε να μπούμε και εμείς και φέτος, όπως και κάθε χρονιά και να βάλουμε και τα νοσηλευόμενα παιδιά. Το νοσοκομείο προσπαθεί να διοργανώνει εκδηλώσεις αυτές τις μέρες, για να αισθανόμαστε όλοι καλύτερα. Πάντα ήταν μια ευχάριστη πρωτοβουλία του νοσοκομείου. Μαζευόμαστε σε μια κλινική, σε κάποιον χώρο και όλοι φέρνουμε κάτι για να δημιουργήσουμε και για εμάς αλλά και για τα παιδιά και τους γονείς τους αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων».

Ο Αναστάσιος Μίχας, κοινός διοικητής των δίδυμων Νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», μίλησε επίσης στα «ΝΕΑ» για τις καινούργιες δράσεις του πρώτου στο πλαίσιο νοσηλείας. «Το “Αγία Σοφία”, για πρώτη φορά στην ιστορία του, έχει αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης και εκδηλώσεων το οποίο υλοποιείται όλο τον χρόνο και κλιμακώνεται τις ημέρες των γιορτών, όπου γίνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω το πλήθος των πολιτών, των συλλόγων και των φορέων που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας, μας συνδράμουν και συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ θετικό, τα σχόλια είναι εξαιρετικά, και εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να μειώσουμε τον πόνο των παιδιών, την αγωνία των γονέων και το άγχος το οποίο τους διακατέχει».