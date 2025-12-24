Η χρονιά που αρχίζει σε λίγες μέρες είναι ένα σταυροδρόμι για το ΠΑΣΟΚ: το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε μια ακόμα κρίσιμη καμπή, διεκδικώντας από τη μια την επάνοδό του και βλέποντας, από την άλλη, πως οι δημοσκοπήσεις παραμένουν στάσιμες, εν αναμονή τουλάχιστον δύο κομμάτων που περιμένουμε να σχηματιστούν μέσα στους επόμενους μήνες. Στο εσωτερικό του κόμματος αυτή η κατάσταση δεν έχει μείνει απαρατήρητη. Ο πήχης, για τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, είναι η διατήρηση της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις, ειδικά όσο ο χρόνος προς την εθνική κάλπη μειώνεται.

Η «κολλημένη βελόνα» του Παύλου Γερουλάνου, η διορία της οποίας με βάση τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου εκπνέει με το τέλος του 2025, αναμένεται (εφόσον παραμείνει στην σημερινή κατάσταση) να αποτελέσει ένα από κύρια θέματα που θα απασχολήσει το συνέδριο του κόμματος, που αναμένεται να γίνει τον Μάρτιο. Εκεί, θα φανεί και ποιοι είναι οι εσωκομματικοί παίκτες που έχουν βλέψεις για τη συνέχεια, καθώς τη δική τους διακριτή πολιτική στάση αναμένεται να περιγράψουν ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Μπορεί η βελόνα να έχει ξεκολλήσει μέχρι τον Μάρτιο; Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η στασιμότητα οφείλεται στη «μαύρη τρύπα» των μεγάλων αστικών κέντρων, δηλαδή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου το πασοκικό μήνυμα δεν περνάει στη βάση – σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην περιφέρεια, όπου η διάδοση «στόμα με στόμα» το διευκολύνει. Από εδώ και πέρα, για να περάσουν πάνω από τον πήχη αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κεντρική μετάδοση, που περνάει μέσα από την επικοινωνία, την παρουσία στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και το μήνυμά μου προς τους πολίτες είναι: Αν θέλουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ» ανέφερε στο Mega ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη κι έχει βούληση να κάνει πράξη αυτά που λέει» – επισημαίνοντας παράλληλα πως αν δεν πετύχει αυτοδυναμία, θα επιδιώξει προγραμματικές συνεργασίες, που δεν θα γίνουν με βάση το «μοίρασμα της καρέκλας» και αφήνοντας εκ νέου ανοιχτούς τους διαύλους με τις δυνάμεις εξ αριστερών: «Λέω στους πολίτες δύο πράγματα: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ φεύγει η Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, όλες μας οι συμφωνίες, για να υπάρχει σταθερότητα, θα είναι προγραμματικές και όχι μοίρασμα καρέκλας» τόνισε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την κατεύθυνση που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που πάρει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.