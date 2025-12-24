Στο 2,5% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς υπολογίζεται το μερίδιο της Ελλάδας, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), με τη χώρα να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου αγοράς την τελευταία δεκαετία (2% το 2016). Σε απόλυτους αριθμούς, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 13 εκατ. ταξιδιώτες την τελευταία δεκαετία.

Η μελέτη της ΕΤΕ αναφέρει πως αυτή η εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα τριών βασικών παραγόντων: το 40% της αύξησης μεριδίου εξηγείται από την αύξηση της συνολικής τουριστικής «πίτας» παγκοσμίως, το 20% προέρχεται από την αύξηση της δημοφιλίας της περιοχής της Μεσογείου ως τουριστικού προορισμού, ενώ το υπόλοιπο 40% της αύξησης οφείλεται στην αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Η υπεραπόδοση της Ελλάδας στηρίχθηκε κυρίως στην αναβάθμιση της ποιότητας των ξενοδοχείων και στην ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων. Ωστόσο, η διατήρηση της δυναμικής αυτής δεν είναι δεδομένη, σε μια εποχή εντονότερου ανταγωνισμού από χώρες της περιοχής (Τουρκία, Αλβανία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τυνησία).

Ως πλεονεκτήματα της χώρας σε αυτό το περιβάλλον αναδεικνύονται η σύνδεση της χώρας με ώριμες (π.χ. ΗΠΑ) και αναδυόμενες μακρινές αγορές (π.χ. Κίνα, Ινδία), αλλά και η μείωση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, με το καλοκαίρι να αντιπροσωπεύει το 50% των αφίξεων έναντι 53% πριν από πέντε χρόνια.

Για την περαιτέρω ενίσχυσή του τουριστικού προϊόντος, η ΕΤΕ προτείνει να δοθεί έμφαση σε δύο άξονες: στην ανάδειξη των «κρυμμένων θησαυρών» της χώρας με την προώθηση εναλλακτικών προορισμών, αλλά και με την επιστροφή των επενδύσεων σε βασικές υποδομές στα προ κρίσης επίπεδα (μειωμένες κατά 8%) ώστε να συμβαδίσουν με τις επενδύσεις στο τουριστικό προϊόν (αυξημένες κατά 14%).

34 εκατ. επιβάτες στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σε επίπεδα ρεκόρ, με περισσότερους από 34 εκατ. επιβάτες, αναμένεται να διαμορφωθεί η συνολική κίνηση του έτους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος», σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2024 (31,9 εκατ.). «Το 2025 ήταν μία πολύ καλή χρόνια για το αεροδρόμιο της Αθήνας», είπε ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Παρασχής, αποδίδοντας τη δυναμική αυτή τόσο στη θετική πορεία της Ελλάδας μετά την πανδημία, αλλά και στις μετακινήσεις των Ελλήνων με αεροπλάνο. Από τη μεριά του, ο νέος διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Καλλιμασιάς ανέφερε ότι το έργο της επέκτασης του αεροσταθμού, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να ανατεθεί σε εργολάβο μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες το 2032.

Τα συνολικά τουριστικά έσοδα του δεκαμήνου άγγιξαν τα 22,4 δισ. ευρώ από 35,3 εκατ. ταξιδιώτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Από τη Γερμανία ήρθαν οι περισσότεροι τουρίστες, με τις αφίξεις να αγγίζουν τα 5,7 εκατ., ενώ οι δαπάνες των Γερμανών στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. ευρώ (630 ευρώ ανά ταξίδι). Στη δεύτερη θέση έρχονται οι Βρετανοί, με σχεδόν 4,7 εκατ. τουρίστες και δαπάνες που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ (755 ευρώ ανά ταξίδι). Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ συνέχισαν να αυξάνονται (+2%) και ανήλθαν σε 1,4 εκατ., δαπανώντας συνολικά περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ (1.104 ευρώ ανά ταξίδι). Ελαφρώς μειώθηκαν (-2%), από την άλλη, οι αφίξεις ταξιδιωτών από τη Γαλλία, που ανήλθαν σε 1,9 εκατ. και ξόδεψαν 1,3 δισ. ευρώ (686 ευρώ ανά ταξίδι).