Η αρχαιολόγος που αφιέρωσε το επιστημονικό της έργο στις Κυκλάδες, και κυρίως στην Αμοργό, η ακαδημαϊκή δασκάλα που έβγαλε γενιές αρχαιολόγων από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άφησε έντονο το αποτύπωμά της στην επιστήμη τόσο μέσα από την έρευνα πεδίου όσο και μέσα από τη βιβλιογραφική της παρακαταθήκη, η Λίλα Μαραγκού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Δωρική, μοίραζε γνώση με την ίδια ένταση που άφηνε – σπάνια – το γέλιο της να πλημμυρίσει τον χώρο, η Κυκλαδίτισσα – με καταγωγή από την Τήνο – Λίλα Μαραγκού αγαπούσε με πάθος τη γενέτειρά της την Αμοργό και δούλευε ακατάπαυστα για να αναδείξει την αρχαία Μινώα. Δεν έχανε ευκαιρία να διδάξει, είτε βρισκόταν στο αμφιθέατρο είτε στην ανασκαφή, τη στιγμή που ένα «φρέσκο» εύρημα αντίκριζε ξανά το κυκλαδίτικο φως, είτε ακόμη και στις μεγάλες συνάξεις, όπου με τη βροντερή φωνή της και τη δυναμική παρουσία της κατάφερνε να επιβάλλεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον με τις ιστορίες – συνήθως αρχαιολογικού περιεχομένου, διανθισμένες και με κοινωνικά σχόλια – που διηγούνταν.

Με ανώτατες σπουδές στη Γερμανία η Λίλα Μαραγκού δεν κατάφερε να σταθεί μόνο στην πανεπιστημιακή έδρα, αλλά και να βρεθεί στο ξεκίνημα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ως πρώτη επιστημονική υπεύθυνη, καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 300 αντικείμενα της συλλογής της Ντόλλης Γουλανδρή. Στο σκάμμα συνεργάστηκε με τον βρετανό αρχαιολόγο Κόλιν Ρένφριου, αλλά και τους Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Κωνσταντίνο Τσάκο, Χρίστο Ντούμα στις θέσεις Κάβος και Δασκαλιό της νήσου Κέρου, ενώ στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της βρισκόταν σταθερά το μοναδικό αρχαίο μνημείο που στέκεται όρθιο στην Αμοργό για περισσότερα από 2.300 χρόνια, ο μνημειακών διαστάσεων πύργος της Αγίας Τριάδας στην Αρκεσίνη, η αποκατάσταση του οποίου απέσπασε το βραβείο Europa Nostra το 2011, όσο και η τεκμηρίωση της Μονής Παναγίας Χοζοβιώτισσας.

Η κηδεία της Λίλας Μαραγκού θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.