Οι εορταστικές ημέρες και νύχτες είναι γεμάτες φως, χρώματα, ζεστασιά, αισιοδοξία. Κάνοντας μια βόλτα στην Ερμού, σε κεντρικές αγορές της Αθήνας, στη Σταδίου, στο Κολωνάκι, αλλά και στους εμπορικούς δρόμους των προαστίων, βλέπεις ότι τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, οι απόλυτοι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά.

Τα παιδιά παρασύρουν τους γονείς τους στο εσωτερικό των καταστημάτων για αγορά παιχνιδιών και ρούχων, αλλά και στις τεράστιες «πολιτείες», καμωμένες λες από… ζάχαρη, καραμέλες, σοκολάτες και γλειφιτζούρια. Κόσμος πολύς στην Πλατεία Κοτζιά μα και στο always classic Ζάππειο. Παιχνίδια, γέλια, φωνές χαρούμενες. Το μεσημεράκι φαγητό στο καινούργιο, εντυπωσιακό Zappa που άνοιξε τις πύλες του.

Είναι το νέο all-day fine restaurant & bar της Αίγλης. Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία επιλέγουν να δειπνήσουν στο φως των κεριών, ενώ πολλοί πέρασαν από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μια ξεχωριστή συναυλία. Πρόκειται για την ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, υπό τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου, με σολίστες τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί και τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν στο βιολοντσέλο, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργικού ζεύγους, της πρεσβευτού των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Πολιτισμού Νίκου Δένδια και Λίνας Μενδώνη.