Είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της Αφρικής και ένας… σεσημασμένος σκόρερ, που με τη φανέλα της Εθνικής Νιγηρίας έχει σημειώσει 31 γκολ σε 46 συμμετοχές. Ο Βίκτορ Οσιμεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της Serie A, κατακτώντας το πρωτάθλημα με τη Νάπολι, γράφοντας ιστορία για τον σύλλογο και για τον ίδιο. Πλέον, όμως, η καριέρα του συνεχίζεται στην Τουρκία και τη Γαλατασαράι, όπου εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους και προβεβλημένους ποδοσφαιριστές της χώρας. Ο νιγηριανός φορ βρίσκεται σε εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία, στα 27 του χρόνια, με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά για να σταθεί σε οποιοδήποτε κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ωστόσο, η πορεία του μέχρι την κορυφή μόνο εύκολη δεν ήταν.

Τα πρώτα του βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έγιναν στη Βόλφσμπουργκ, όμως εκεί τα πράγματα δεν κύλησαν όπως θα ήθελε. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Οσιμεν βρέθηκε στη Γερμανία, κατέγραψε 15 συμμετοχές σε τρία χρόνια, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Αντί να απογοητευτεί, πήρε μια κρίσιμη απόφαση για την καριέρα του: να φύγει και να ξεκινήσει από την αρχή. Το… αγροτικό του στο Βέλγιο με τη Σαρλερουά αποδείχθηκε καθοριστικό. Σε 34 παιχνίδια σημείωσε 19 γκολ, κερδίζοντας γρήγορα τα βλέμματα της ευρωπαϊκής αγοράς και οδηγώντας τις προτάσεις να πέφτουν βροχή.

Η Λιλ ήταν εκείνη που κέρδισε τη μάχη της υπογραφής του και ο Οσιμεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι ήταν έτοιμος για το επόμενο επίπεδο. Στη Ligue 1 αγωνίστηκε 27 φορές, έχοντας άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε 18 γκολ, δείχνοντας πως η εκτόξευσή του δεν ήταν τυχαία. Το καλοκαίρι του 2020 η Νάπολι δεν δίστασε να δαπανήσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και η επένδυση απέδωσε στο έπακρο. Ο Οσιμεν εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους φορ της Ευρώπης, πρωταγωνιστώντας στο ιστορικό πρωτάθλημα των Παρτενοπέι.

Παράλληλα, έγινε ο ηγέτης της Εθνικής Νιγηρίας, με τους φιλάθλους της χώρας να βλέπουν στο πρόσωπό του τον σέντερ φορ που έλειπε εδώ και χρόνια. Και όλα αυτά έχοντας πίσω του μια ζωή γεμάτη δυσκολίες. Ο ίδιος δεν ξεχνά τα παιδικά του χρόνια, όταν καθάριζε υδρορροές και κυνηγούσε αυτοκίνητα για να πουλήσει προϊόντα, ώστε να βοηθήσει την οικογένειά του. «Αυτοί οι αγώνες με διαμόρφωσαν», έχει δηλώσει, τονίζοντας πως εμπνεύστηκε από θρύλους όπως ο Ντιντιέ Ντρογκμπά. Η ιστορία του Οσιμεν είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο, όταν συνοδεύεται από πίστη, δουλειά και υπομονή, μπορεί να μετατρέψει τις δυσκολίες σε καύσιμο για την κορυφή.