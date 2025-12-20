Στην αρχή, ο νους μου πέταξε δεκαετίες πίσω, τότε που η ταινία της Ολγας Μαλέα «Ο οργασμός της αγελάδας», έσπαγε ταμεία. Το σημερινό θέμα μας πάντως δεν είναι καθόλου kinky. Απεναντίας. Παρατήρησα να προσπαθεί να μπει στον δημόσιο διάλογο σε μια από εκείνες τις χαμηλόφωνες ενημερωτικές εκπομπές που κάνουν τα κρατικά κανάλια, οι πολιτικοί του πάνελ όμως, εξουθενωμένοι από την πίεση των μπλόκων, το υποτίμησαν και το αντιπαρήλθαν. Αργά ή γρήγορα θα το βρουν μπροστά τους.

Βλέπω από τώρα αγελάδες να κλείνουν τις Εθνικές και να επιτίθενται στα όργανα της τάξης, όχι με κατσούνες, αλλά με φονικά ρεψίματα και με ριπές αερίων κατευθείαν από το περιεχόμενο των εντέρων τους, αέρια ικανά να ξεκάνουν δέκα μεραρχίες ενστόλων, δεν πα’ να φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει οριστικά αποφανθεί: τα ρεψίματα και τα αέρια των αγελάδων απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακος τα οποία ενοχοποιούνται, και όχι άδικα, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ιστορία μας μπορεί να μην είναι μυρωδάτη, είναι όμως επείγουσα και δημιουργεί τριγμούς στην πολυπόθητη πράσινη μετάβαση. Σ’ ένα κόσμο ξέφρενων καρνοφάγων χάρη των οποίων εκτρέφονται πολλά δισεκατομμύρια κερασφόρα κομμάτια παγκοσμίως, το μερτικό της Ελλάδας σε βοοειδή δεν μου είναι γνωστό. Αντίθετα μου είναι γνωστό ότι για κάθε (πραγματικό ή άυλο) άτομο με μαστάρια, η ΕΕ καταβάλει διόλου ευκαταφρόνητα τροφεία στον κτηνοτρόφο, οπότε μπλέξαμε… Το βλέπω, το αισθάνομαι, το μυρίζομαι ότι η λύση θα είναι πολύπλοκη κι ότι τα επιχειρήματα των θιγομένων θα είναι ισχυρά.

Η καλή μας αγελάδα τρώει χόρτα στη λιακάδα, για να κατεβάσει CH₄ και CO₂, τα οποία – κακό χρόνο να ‘χουν – μια μέρα θα ξεπαστρέψουν το γένος των ανθρώπων. Ποια θα είναι αυτή η μέρα; Ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω όμως ότι στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, ήδη προωθείται σχέδιο που ορίζει σαν βασικές αγελαδοτρόφες χώρες τη Βραζιλία, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και άλλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εκτροφή βοοειδών στην Ευρώπη.

Κι άντε τώρα εσύ να πείσεις τις αγελάδες να πάψουν να πέρδονται.