Αυξήσεις στον κατώτατο αλλά και στον μέσο μισθό φέρνουν αυξήσεις σε σειρά επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό από τον Απρίλιο του 2026. Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό θα ωθήσουν προς τα πάνω και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Η αύξηση του Απριλίου θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες.

Η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (μεικτά), αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 35 και 40 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει και τα 50 ευρώ, ώστε με την επόμενη αύξηση του 2027 ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ (μεικτά) που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση. Η αναπροσαρμογή αυτή θα επιφέρει άνοδο στον μέσο μισθό το 2026 που σήμερα κυμαίνεται πέριξ των 1.390 ευρώ και του χρόνου εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 1.440 ευρώ. Με τις παραπάνω αναπροσαρμογές, το πρώτο που θα αυξηθεί είναι το επίδομα ανεργίας, και μαζί με αυτό θα αυξηθούν και άλλα επιδόματα, όπως εκείνα της άδειας, του γάμου και των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα.

Πλασματικά έτη

Παράλληλα αυξάνεται το κόστος πλασματικών ετών. Εκτός από τα επιδόματα η αύξηση του κατώτατου μισθού προκαλεί και επιβαρύνσεις στις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς το ελάχιστο ποσό εξαγοράς συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και ανέρχεται στο 20% του εκάστοτε βασικού μισθού. Οι ασφαλισμένοι που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους εξαγοράς πλασματικών ετών προλαβαίνουν να αποφύγουν την επιβάρυνση, αρκεί να υποβάλουν αίτηση πριν από την 1η Απριλίου 2026 που θα ισχύσει η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Αμεση αύξηση

Η αύξηση 2,4% στις συντάξεις, που καταβάλλεται σήμερα σε περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους, ανεβάζει από το 2026 την εθνική σύνταξη στα 446,86 ευρώ, επηρεάζοντας παράλληλα το πλαφόν, τις συντάξεις χηρείας και την παροχή για τους ανασφάλιστους υπερηλίκους.

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΠΕΚΑ): Από την 1/1/2026, μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, που δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ετσι, στις περιπτώσεις των δικαιούχων της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερηλίκου που θα υποβάλουν αίτηση μετά την 1/1/2026, το ποσό της σύνταξης θα αντιστοιχεί σε 446,86 ευρώ.

Εθνική σύνταξη. Θα αυξηθεί η εθνική σύνταξη κατά 2,4% και θα διαμορφωθεί στα 446,86 ευρώ. Οσοι συνταξιοδοτηθούν από την 1/1/2026 πρόκειται να δουν το τμήμα της σύνταξης που αφορά την εθνική σύνταξη να αντιστοιχεί σε 446,86 ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι τυχόν περικοπές στην εθνική σύνταξη που αφορούν τα έτη παραμονής στην Ελλάδα, τα έτη ασφάλισης (λιγότερα από 20) ή την περικοπή λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης (μειωμένη σύνταξη) συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά επί του νέου ποσού της εθνικής σύνταξης.

Αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη. Από την 1/1/2026 και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, θα αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2025. Η εν λόγω αύξηση αφορά τα έτη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών και τη χρήση του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον υπολογισμό της βάσης εξαγωγής της ανταποδοτικής σύνταξης. Ετσι, όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2026 με σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου πρόκειται να δει το τμήμα της σύνταξης που αφορά την ανταποδοτική σύνταξη προσαυξημένο κατά 2,4%.

Αύξηση στην κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου: Από την 1/1/2026, μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που δικαιούνται ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα. Ετσι, στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από την 1/1/2026, η κατώτατη σύνταξη χηρείας θα αντιστοιχεί σε 446,86 ευρώ.

Αύξηση στο πλαφόν της σύνταξης. Από την 1/1/2026, μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης, πρόκειται να αυξηθεί και το πλαφόν της σύνταξης. Ετσι, η ανώτατη κύρια σύνταξη θα διαμορφώνεται πλέον στα 5.362,32 ευρώ.