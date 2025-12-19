O κολοσσός των αθλητικών ειδών Nike πρέπει να παλέψει για την προσοχή των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτόν ετοιμάζει επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ και ανανέωση του προϊόντος, αναφέρει το Reuters. Οπως διαβάζουμε στον ΟΤ, η Nike ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν σαφή υποχώρηση της κερδοφορίας. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να μειωθούν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, πέφτοντας σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 560 εκατ. δολάρια – περισσότερο από 50% χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την καθοδική πορεία, με μικρή μείωση κοντά στο 1%. Οι πιέσεις αυτές αντικατοπτρίζονται και στα περιθώρια κέρδους, τα οποία φαίνεται να συρρικνώνονται περαιτέρω, καθώς η εταιρεία αναγκάζεται να προσφέρει εκπτώσεις για να μειώσει τα αποθέματα παλαιότερων προϊόντων. Πλέον, επενδύει ξανά σε τεχνολογικά αναβαθμισμένα μοντέλα για δρομείς, όπως οι νέες εκδόσεις των Pegasus και Vomero, ενώ περιορίζει την παραγωγή πιο «κορεσμένων» σειρών, όπως το Air Force 1. Ιδιαίτερη πρόκληση παραμένει η Κίνα, που αντιπροσωπεύει περίπου το 15% των πωλήσεων. Εκεί, η Nike αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από ισχυρά εγχώρια brands, σε μια αγορά με περιορισμένα κανάλια διανομής.

Επαφές Πιερρακάκη με G7 και ΔΝΤ

Στην πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup συμμετέχει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιήσει σειρά τηλεφωνικών επαφών υψηλού επιπέδου, με στόχο τον συντονισμό εν όψει των κρίσιμων συνεδριάσεων που ακολουθούν. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές συνομιλίες του συγκαταλέγεται εκείνη με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, με την οποία αντάλλαξε απόψεις για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης.

ΔΕΟΣ κατά φοροδιαφυγής

Τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών ιδρύει η ΑΑΔΕ, ενοποιώντας τα ελεγκτικά της τμήματα για πιο άμεση και αποτελεσματική δράση κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Η νέα Γενική Διεύθυνση αποτελεί έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο επιχειρησιακό μηχανισμό με πανελλαδική εμβέλεια. Ενοποιεί βασικές ελεγκτικές δυνάμεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Η νέα Διεύθυνση προκύπτει από τη μετεξέλιξη της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ και ενισχύεται με τη μεταφορά ελεγκτικών μονάδων από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Η εξάπλωση χρήσης καρτών

Τη δεύτερη ταχύτερη εξάπλωση της χρήσης καρτών στην ΕΕ των «27» σημειώνει η Ελλάδα τη δεκαετία 2015-2024, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΟΒΕ. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνέχισαν να επεκτείνονται συστηματικά στην Ελλάδα και μετά την εποχή της πανδημίας, ενώ παρέμεινε αμείωτη η θετική επίδραση στα δημοσιονομικά έσοδα.

Η πληρωμή των ενοικίων

Για την 1η Απριλίου 2026 μετατίθεται τελικά η έναρξη της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αντί της αρχικής πρόβλεψης για εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η αλλαγή προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ακριβότερο φέτος το γιορτινό τραπέζι

Ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι, με την ψαλίδα των ανατιμήσεων να κυμαίνεται από 3,6% έως 7,1%. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού (6-8 ατόμων) για το 2025 είναι από 111,97 έως 160,03 ευρώ, με τα κρέατα να καταγράφουν σε σχέση με πέρυσι διψήφια ποσοστά αύξησης.

Στο ΧΑΚ ξανά η Eurobank

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) είναι ξανά οι μετοχές της Eurobank, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ τράπεζας και εταιρείας holdings. Σήμερα, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, είναι η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 3.631.510.801 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο ΧΑΚ, με αξία 0,22 ευρώ έκαστη.

Διοικητικές αλλαγές στην Alpha Bank

Σε διοικητικές αλλαγές προχώρησε η Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AXIA στις αρχές της εβδομάδας. Στην Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας θα συμμετέχουν στο εξής ο Γιώργος Λινάτσας, μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της AXIA και νέος επικεφαλής του (νεοσύστατου) τμήματος επενδυτικής τραπεζικής της Alpha Bank, καθώς και ο Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος, που ορίστηκε νέος επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κινδύνων (Chief Risk Officer) του ομίλου, στη θέση του Σπύρου Ανδρονικάκη. Επιπλέον, η τράπεζα προχωρά στον διαχωρισμό της μονάδας πιστοδοτήσεων από τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων, με τον Παύλο Ντόλα να αναλαμβάνει επικεφαλής των πιστοδοτήσεων.

Αυστρία κατά Meta για τις διαφημίσεις

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας έκρινε ότι το μοντέλο εξατομικευμένων διαφημίσεων της Meta είναι παράνομο, απαιτώντας από την εταιρεία να παρέχει στους χρήστες της ΕΕ πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα εντός 14 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, σε μια απόφαση που δημιουργεί νομικό προηγούμενο σε ολόκληρη την Ενωση. Το δικαστήριο ουσιαστικά διατάζει τη Meta να αποκαλύψει όχι μόνο ακατέργαστα δεδομένα αλλά και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πηγές, τους παραλήπτες και τους σκοπούς συγκέντρωσής τους. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Meta παραβίασε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ συλλέγοντας δεδομένα χρηστών από εφαρμογές και ιστότοπους τρίτων και προχωρώντας σε επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών χωρίς «συγκεκριμένη, ενημερωμένη, σαφή και ελεύθερα δοθείσα» συγκατάθεση για εξατομικευμένη διαφήμιση, ανέφερε το Reuters.