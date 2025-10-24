Η Nike συνεχίζει να καινοτομεί στον χώρο του αθλητικών παπουτσιών παρουσιάζοντας δύο νέα, πρωτοποριακά αθλητικά ζευγάρια που συνδυάζουν την τεχνολογία της ρομποτικής με τη νευροεπιστήμη.

Το πρώτο, που ονομάζεται Project Amplify, δημιουργείται σε συνεργασία με την εταιρεία ρομποτικής Dephy και λειτουργεί σαν ένα «δεύτερο σετ μυών» για τους καθημερινούς αθλητές που επιθυμούν να περπατούν ή να τρέχουν με μεγαλύτερη ευκολία

Τα παπούτσια αυτά διαθέτουν μια πλάκα από ανθρακονήματα, μοτέρ, μπαταρία και ιμάντα κίνησης που βοηθούν στο περπάτημα ή το τρέξιμο, κάνοντας ακόμα και την ανάβαση σε ανηφόρα να μοιάζει με απλό περπάτημα.

Οι δοκιμές με πάνω από 400 αθλητές έδειξαν ότι μπορούν να μειώσουν τους χρόνους σε τρέξιμο από 12 σε 10 λεπτά ανά μίλι.

Παράλληλα, το τμήμα νευροεπιστήμης της Nike υπογράφει τα νέα μοντέλα Mind 001 και Mind 002, τα οποία αξιοποιούν ειδικούς αφρούς με τεχνολογία βασισμένη στη νευροεπιστήμη.

Τα συγκεκριμένα παπούτσια έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν την αίσθηση επαφής με το έδαφος, προσφέροντας καλύτερη αισθητηριακή επίγνωση, μειώνοντας τους εξωτερικούς περισπασμούς και βελτιώνοντας τη συγκέντρωση του αθλητή.