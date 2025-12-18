Φλέρταρε με την γκέλα, έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά δεν… κάηκε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι ήθελαν μόνο τη νίκη χθες στην Καβάλα για να βρεθούν στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, για ένα ημίχρονο έμειναν αγχωμένοι από το 1-1 που διαμορφωνόταν, αλλά στο δεύτερο μέρος παρουσίασαν ένα καλύτερο πρόσωπο και με το πρώτο εν Ελλάδι γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα έφυγαν με το πρώτο ζητούμενο: τη νίκη με 2-1. Το δεύτερο, που έλεγε ότι θέλουν τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά για ένα καλύτερο πλασάρισμα, σταμάτησε στα… δοκάρια.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε μια ομάδα που δεν έχει παίξει ξανά μαζί και δύσκολα θα την ξαναδούμε, θέλοντας να δει και άλλους ποδοσφαιριστές. Εβαλε τους Κότσαρη, Κώτσιρα, Ινγκασον, Φικάι και Μλαντένοβιτς στην άμυνα, είδαμε Μπρέγκου, Βιλένα και Νίκα στη μεσαία γραμμή και τους Ταμπόρδα, Μαντσίνι και Σφιντέρσκι μεσοεπιθετικά. Στάθηκε άτυχος ο Παναθηναϊκός χάνοντας και τους δύο (!) επιθετικούς του, αφού ο Σφιντέρσκι αντικαταστάθηκε στο 7′ από τον Πάντοβιτς, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 28′ από τον Μπόκο. Οι Πράσινοι έδειξαν πως θα καθαρίσουν εύκολα το παιχνίδι, αφού σημείωσαν γρήγορα το 1-0, στο 18′ με πλασέ του Μλαντένοβιτς. Η Καβάλα ωστόσο αντέδρασε. Στο 32′ ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε πέναλτι σε τάκλιν του Μλαντένοβιτς στον Κατσουλίδη, ο Σιφναίος – που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2018/19 – ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1.

Η είσοδος του Τζούρισιτς στο δεύτερο μέρος αντί του Μπρέγκου έκανε τον Παναθηναϊκό πιο επιθετικό και περισσότερο δημιουργικό, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκει το γκολ από τα πόδια του Ταμπόρδα στο 53′. Ο Αργεντινός δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του έξω από την περιοχή και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 2-1. Οι Πράσινοι άγγιξαν και το τρίτο γκολ σε δύο περιπτώσεις, αλλά και οι δύο κατέληξαν στο δοκάρι. Αρχικά στο 55′ από σουτ του Κώτσιρα και στο 69′ μετά από σέντρα του Μαντσίνι και κεφαλιά του Νίκα.

«Δυσκολευτήκαμε αρκετά, γιατί χάσαμε δύο παίκτες στη θέση που είχαμε ζητήματα. Επρεπε να παίξουμε από νωρίς χωρίς αυτούς. Είχαμε αρκετά νέους παίκτες. Πήραμε τη νίκη που θέλαμε στο τέλος της ημέρας. Εδώ και δύο μήνες που είμαι εδώ παίζουμε δύο παιχνίδια κάθε εβδομάδα, οπότε είναι δύσκολο να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Πρέπει σίγουρα να γίνουμε πιο απλοί στο παιχνίδι μας. Να μην κάνουμε τόσο πολλά λάθη που μας έχουν στοιχίσει. Ακόμα κι έτσι, παίρνουμε νίκες που είναι σημαντικό για να χτίσουμε την απαραίτητη νοοτροπία» ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ. Για πρώτη φορά από τη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα μίλησε ο Ταμπόρδα, ο οποίος ανέφερε: «Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, από μία άλλη ήπειρο στην Ελλάδα. Με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Δύσκολη η προσαρμογή, ήθελα τον χρόνο μου για να προσαρμοστώ. Σήμερα είχα τον χρόνο μου, σκόραρα και ένα γκολ, τι άλλο να ζητήσει κανείς;».

Καβάλα (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46′ Κολλαράς), Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83′ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58′ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ινγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (46′ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Νίκας (82′ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι (7′ λ.τρ. Πάντοβιτς, 28′ λ.τρ. Μπόκος).

Τι ισχύει με τον Κέπα

Η αποχώρηση του Ντραγκόφσκι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Λαφόν θα είναι εκτός έως τα τέλη Ιανουαρίου, φέρνει τον Παναθηναϊκό πιο ζεστά στην αναζήτηση για την απόκτηση τερματοφύλακα. Και χθες ήρθε στη δημοσιότητα το όνομα του Κέπα, του σπουδαίου Ισπανού ο οποίος βρίσκεται στην Αρσεναλ αλλά δεν βρίσκει χρόνο συμμετοχής και φέρεται να έχει ζητήσει να αποχωρήσει. Ο Κέπα έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν μπορεί παρά να δει την περίπτωσή του, αλλά μόνο με τη μορφή δανεισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει η οποιαδήποτε κουβέντα με την Αρσεναλ, για έναν τερματοφύλακα ο οποίος πριν από μερικά χρόνια κόστιζε περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ένα συμβόλαιο που ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως. Ακόμα και για τον δανεισμό του δηλαδή θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό για το επόμενο εξάμηνο. Η περίπτωσή του αποτελεί μια επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο έχει τον ίδιο ατζέντη, πλην όμως είναι και πολύ δύσκολο να προχωρήσει.