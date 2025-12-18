Μια φράση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ομιλία του στον προϋπολογισμό («Και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή») περιγράφεται από την Τρίτη το βράδυ ως το πρώτο ανοιχτό κάλεσμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε συζήτηση με τα κόμματα στα αριστερά του – όχι, προφανώς, με το μελλοντικό κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς απέρριψε τους «μεσσίες», αλλά εκλήφθηκε ως μια πρώτη ένδειξη εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη πως υπάρχουν πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει διάλογος με δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και αυτή η διάθεση έρχεται σε μια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα σε στασιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας μαζεύει μέσω της «Ιθάκης» πρόσωπα από τον χώρο ενδιάμεσα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και η Μαρία Καρυστιανού κινείται προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου σχήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συσπειρώσει αντισυστημική ψήφο – πεδίο στο οποίο κινείται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μετά τις τελευταίες συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής δείχνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις (στην Pulse, η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται να κερδίζει δύο μονάδες στην πρόθεση ψήφου).

Θέμα προέδρου αν το αποτέλεσμα…

Στο ΠΑΣΟΚ, υπό το πρίσμα τριών νέων μετρήσεων που δείχνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε στα ίδια ποσοστά είτε σε ελαφρώς μειωμένα, άνοιξε χθες και η συζήτηση για την επόμενη ημέρα, με την Αννα Διαμαντοπούλου να τοποθετεί τη συζήτηση περί αλλαγής ηγεσίας μετά τις κάλπες, εφόσον το κόμμα δεν έχει θετικό αποτέλεσμα.

«Ετσι γίνεται πάντοτε. Αν δεν είναι το επιθυμητό (αποτέλεσμα), προφανώς. Αλλά εμείς παλεύουμε όλοι να είναι περισσότερο από το επιθυμητό», απάντησε (pontiki.gr), όταν ρωτήθηκε πότε μπορεί να τεθεί ζήτημα προέδρου. «Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές, δεν θα είναι το πρόβλημα ποιος είναι ο επόμενος αρχηγός. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις μεγάλες στο πολιτικό σύστημα. Γι’ αυτό, και για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και για να έχει το ΠΑΣΟΚ μέλλον, θα πρέπει να πάει πολύ καλά στις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως σε αυτή τη φάση το ΠΑΣΟΚ έχει «εκλεγμένο πρόεδρο και πρόγραμμα», στα οποία πρέπει όλοι να συνταχθούν – σημειώνοντας, πάντως, πως το κόμμα «θα μπορούσε να δουλεύει πολύ καλύτερα, θα μπορούσε να είναι περισσότερο συλλογικό». Επισημαίνεται ότι σε αυτό το μήκος κύματος είχε κινηθεί τις προηγούμενες ημέρες και ο Παύλος Γερουλάνος, αναφέροντας πως έχει καταθέσει τις προτάσεις του για τον δρόμο προς το συνέδριο ως μια «έκρηξη δημοκρατίας» – «δεν είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να πείσουμε ότι έχουμε και την ηγετική ομάδα να το κάνει πράξη», είχε σχολιάσει (Σκάι).

Η δημοσκοπική αποτύπωση

Για το ΠΑΣΟΚ, ίσως το χειρότερο σε αυτή τη συγκυρία είναι πως δύο κόμματα αναμένεται να ιδρυθούν στον αντιπολιτευτικό χώρο – σύμφωνα τόσο με τις τάσεις της MRB όσο και της Pulse, οι αρνητικές γνώμες για το «κίνημα Τσίπρα» συσπειρώνονται, ενώ η καθαρά θετική αντιμετώπιση κινείται μεταξύ 9% και 11%. Διψήφιος (10,2%) είναι και ο δείκτης του «σίγουρα θα το ψήφιζα» για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έχει δηλώσει πως δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και μέχρι τώρα δείχνει να έχει απέναντί της αρκετούς από τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Ενδεικτικό του ίδιου ακροατηρίου στο οποίο μιλούν και ο Τσίπρας και η Καρυστιανού είναι η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού σε «οξυγόνο» στην Πάτρα, αλλά και η δήλωση της Ολγας Γεροβασίλη (iefimerida.gr) πως «εάν η Καρυστιανού κάνει κόμμα, θα κριθεί πολιτικά», καθώς επί του παρόντος κρίνεται ως μητέρα.