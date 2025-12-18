Τους ήχους της βιεννέζικης ατμόσφαιρας θα μεταφέρει η Καμεράτα κάνοντας ποδαρικό στη νέα χρονια αλλά και εγκαινιάζοντας το επόμενο τρίμηνο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στις 4 Ιανουαρίου του νέου έτους. Η σημαντική ορχήστρα θα παρουσιάσει τις μελωδίες των Στράους, υπό τη διεύθυνση του ταλαντούχου Διονύση Γραμμένου. Στο κέντρο του προγράμματος ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς του βαλς» Γιόχαν Στράους (υιός), ο συνθέτης του «Γαλάζιου Δούναβη» και της «Νυχτερίδας», που γεννήθηκε πριν από ακριβώς διακόσια χρόνια.

Στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό ξεχωρίζει, στις 19 Ιανουαρίου, το περίφημο Κουαρτέτο Μποροντίν, το οποίο θα παρουσιάσει έναν από τους πλέον εμβληματικούς κύκλους μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα. Από το αισιόδοξο Πρώτο κουαρτέτο (1938), στο συνταρακτικό Ογδοο (1960), αφιερωμένο στα θύματα του φασισμού και του πολέμου, και το σκοτεινό Δέκατο πέμπτο (1974), οι τέσσερις σολίστες αναδεικνύουν την εξέλιξη του Σοστακόβιτς και τη δύναμη της συναισθηματικής του γλώσσας. Το διήμερο «ΡΙΑΝΟ DAYS» φέρνει στο κοινό σπουδαίους πιανίστες, όπως οι Φρανσέσκο Πιεμοντέσι, Λούκας Στέρνατ, η συλλογικότητα Piandaemonium και ο έλληνας σολίστ και καθηγητής στο Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris Κάρολος Ζουγανέλης.

Σε αυτόν τον τριμηνιαίο νέο κύκλο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών περιλαμβάνονται θεατρικοί μονόλογοι, κύκλοι αφιερωμένοι στον Ραχμάνινοφ, έλληνες σολίστ, οι ενδιαφέρουσες παραγωγές της σειράς «Γέφυρες», παιδικές δράσεις, παραστάσεις και εργαστήρια που φέρνουν τη μουσική και το θέατρο κοντά στους μικρούς θεατές.

Οι προβολείς όμως πέφτουν ξανά στην Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον διακεκριμένο μαέστρο Γιώργο Πέτρου που θα παρουσιάσει στις 31 Ιανουαρίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μιούζικαλ «Candide» του Λέοναρντ Μπερνστάιν. Ο σπουδαίος αρχιμουσικός και συνθέτης σε συνεργασία με τη θεατρική συγγραφέα Λίλιαν Χέλμαν συνέθεσε τον «Candide» τη δεκαετία του 1950, σε μια εποχή φόβου, πολιτικών διώξεων και ιδεολογικής πόλωσης. Το έργο αποτελεί μια αιχμηρή καλλιτεχνική απάντηση του Μπερνστάιν στον μακαρθισμό, τον πολιτικό εξτρεμισμό και τη συστηματική χειραγώγηση των μαζών. Αντλώντας έμπνευση από το σατιρικό αριστούργημα του Βολταίρου «Candide ή Περί αισιοδοξίας» (1759), ο συνθέτης πλάθει ένα σύμπαν όπου η αφελής πίστη στην τελειότητα του κόσμου συνθλίβεται μέσα σε μια καταιγιστική αλυσίδα καταστροφών, παραλογισμών και ανατροπών. Ο «Candide» του Βολταίρου, έργο βαθιά επιδραστικό στη σκέψη του 18ου αιώνα, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες της εποχής του Διαφωτισμού.

Σύμφωνα με την ιστορία του έργου, ο ήρωας Candide διασχίζει ναυάγια, πολέμους, διώξεις, περνά μέχρι και από την ισπανική Ιερά Εξέταση, ως τη σκληρή στιγμή της εσωτερικής του μεταμόρφωσης, της αναθεώρησης της άκριτης αισιοδοξίας του. Με τρόπο σχεδόν αυτοβιογραφικό, και η ίδια η παρτιτούρα του Μπερνστάιν ωρίμασε μέσα από μια μακρά διαδρομή αναθεωρήσεων, ξεκινώντας από το Broadway της Νέας Υόρκης μέχρι την τελευταία παρουσίαση του έργου, υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη, στο Barbican Hall του Λονδίνου, το 1988, όπου απέκτησε και την τελική του μορφή (31/1, μουσική διεύθυνση – σκηνοθεσία – μετάφραση και προσαρμογή κειμένου Γιώργος Πέτρου).

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης

Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος είναι το Φεστιβάλ της Άνοιξης (7/3 έως 3/4), μέσα από το οποίο το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη London Philharmonic Orchestra υπό τον Παάβο Γιάρβι με τον πιανίστα Αλεξάντρ Καντορόφ, τα Grands Ballets de Genève με το έργο «Ihsane» σε χορογραφία του Σιντί Λαρμπί Σερκαουί, την Chamber Orchestra of Europe με τον πιανίστα Κιρίλ Γκερστάιν, τον σπουδαίο σερ Τζον Ελιοτ Γκάρντινερ με την Constellation Choir and Orchestra σε καντάτες και στο Πασχαλινό Ορατόριο του Μπαχ, και τον Ντενίς Κοζουχίν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε όλα τα Κοντσέρτα για πιάνο του Ραχμάνινοφ.