Η προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση θέλει να βάλει τέλος σε ένα πολυετές σίριαλ με βασικούς πρωταγωνιστές τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι, λόγω της ισοτιμίας, αντί να πληρώνουν και να μειώνονται οι οφειλές, αυτές αυξάνονται. Ωστόσο, οι δανειολήπτες δεν υποδέχονται τη νομοθετική πρωτοβουλία μετά… βαΐων και κλάδων. Οπως λέει στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), Δέσποινα Σονιάδου, «σε όλες τις χώρες, το ζήτημα λύνεται δικαστικά, όχι με νομοθετικές ρυθμίσεις», προαναγγέλοντας τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα.

Η ρύθμιση προβλέπει είτε υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τα «κόκκινα» δάνεια, είτε «κούρεμα» του υπολοίπου των οφειλών κατά 15% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση, και αναχρηματοδότηση του δανείου σε ευρώ (άρα ευρωποίηση του δανείου) με σταθερό επιτόκιο. Επιπλέον, δίνεται δυνατότητα παράτασης της αποπληρωμής κατά διάστημα έως 5 ετών.

Θεσπίζονται τέσσερις κατηγορίες κουρέματος, με τα ανώτατα όρια να αλλάζουν ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.

Κούρεμα 50% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,3%

Ετήσιο εισόδημα: 7.500 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 22.000 ευρώ (με 5 παιδιά)

Ακίνητη περιουσία: 125.000 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 185.000 ευρώ (με 5 παιδιά)

Καταθέσεις: 7.500 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 22.000 ευρώ (με 5 παιδιά)

2. Κούρεμα 30% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,5%

Ετήσιο εισόδημα: 9.375 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 23.375 ευρώ (με 5 παιδιά)

Ακίνητη περιουσία: 156.250 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 216.250 ευρώ (με 5 παιδιά)

Καταθέσεις: 9.375 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 23.375 ευρώ (με 5 παιδιά)

3. Κούρεμα 20% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,7%

Ετήσιο εισόδημα: 11.250 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 25.250 ευρώ (με 5 παιδιά)

Ακίνητη περιουσία: 187.500 ευρώ (μονοπρόσωπο) έως 247.500 ευρώ (με 5 παιδιά).

Καταθέσεις: 11.250 (μονοπρόσωπο) έως 25.250 ευρώ (με 5 παιδιά).

4. Κούρεμα 15% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,9%: Ολοι οι υπόλοιποι

«Στις 5 Δεκεμβρίου εξετάστηκαν στον Αρειο Πάγο τρία συλλογικά δικόγραφα» αναφέρει η Δέσποινα Σονιάδου, υποστηρίζοντας ότι αν και στην πρώτη υπόθεση, πριν από 5 χρόνια, ο Αρειος Πάγος αποφάσισε υπέρ της τράπεζας, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί το ίδιο και για τις υπόλοιπες. Αλλωστε, η ομάδα των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτημα ώστε το ανώτατο δικαστήριο να προωθήσει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπως αναφέρει η πρόεδρος του συλλόγου, σε Πολωνία, Σλοβενία και Ουγγαρία τα δικαστήρια αποφάσισαν υπέρ της ακύρωσης των συμβάσεων, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν μόνο το αρχικό κεφάλαιο του δανείου.