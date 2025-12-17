Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής σημαντικές παρεμβάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το στεγαστικό ζήτημα και τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Κεντρικό σημείο των εξαγγελιών αποτέλεσε η ρύθμιση που αφορά περίπου 50.000 δανειολήπτες, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι επί περισσότερο από δέκα χρόνια λόγω της μεταβολής της ισοτιμίας.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, προωθείται διάταξη με βάση την οποία τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα μετατραπούν σε ευρώ, με σταθερό και χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να εξαλειφθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος που επιβάρυνε τους δανειολήπτες. Παράλληλα, θα προβλέπεται «κούρεμα» της οφειλής, ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως και πέντε χρόνια.

Η ρύθμιση θα καλύπτει δάνεια που είναι είτε ενήμερα είτε ήδη ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται σε χαρτοφυλάκια των servicers, θα παρέχεται λύση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η σχετική τροπολογία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, ώστε να ψηφιστεί και να τεθεί σε ισχύ από το 2026.

«Εκλείπει έτσι, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες μέσω του χαμηλού και σταθερού επιτοκίου, ενώ οι δανειολήπτες ελαφρύνονται σημαντικά τόσο από την αλλαγή νομίσματος όσο και από το “κούρεμα” και τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει την τροπολογία όταν κατατεθεί προς ψήφιση.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση απάντηση σε «διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει «όμηρος» εκκρεμοτήτων του παρελθόντος. «Η Ελλάδα του 21ου αιώνα οφείλει τολμηρά να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά παραδείγματα και κατηγορίες

Η τροπολογία προβλέπει ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα μετατραπούν σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία σε σχέση με την τρέχουσα, ενώ θα καθορίζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η βελτίωση της ισοτιμίας θα κατανέμεται σε τέσσερις κατηγορίες, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, προσφέροντας ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου:

Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2,3%

Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2,5%

Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2,7%

Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2,9%

Το νέο δάνειο σε ευρώ θα διατηρεί χαμηλό σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκειά του, σημαντικά χαμηλότερο από τα σημερινά στεγαστικά δάνεια. Ο δανειολήπτης θα γνωρίζει εξαρχής το ακριβές ποσό και την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως και πέντε έτη, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία δόση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ρύθμισης για ακόμη περισσότερους οφειλέτες.

Η επιλογή αυτή αφορά δανειολήπτες με οφειλές που είναι εξυπηρετούμενες ή ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη») και δεν επιθυμούν ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι όροι μετατροπής θα καθορίζονται ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους κριτήρια.