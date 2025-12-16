Εξωδικαστική συμφωνία για δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο αναμένεται να παρουσιάσει το προσεχές διάστημα η Ελλάδα, με στόχο να δοθεί τέλος σε μια πολυετή διαμάχη που αφορά το αυξημένο κόστος αποπληρωμής λόγω των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες είχαν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, επιλέγοντας το συγκεκριμένο νόμισμα λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων. Ωστόσο, η ενίσχυση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ οδήγησε σε σημαντική αύξηση των μηνιαίων δόσεων.

Στην Ελλάδα, πολλοί δανειολήπτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημιώσεις, με τις τελικές δικαστικές αποφάσεις να εκκρεμούν ακόμη.

«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει περικοπή μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο ποσό των δανείων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει τη συμφωνία το καλοκαίρι, αλλά λόγω πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, αυτή οριστικοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες.

Θα παρέχει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με έκπτωση που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 50% επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που χορήγησαν και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, ανέφεραν ο κυβερνητικός αξιωματούχος και ένας άλλος αξιωματούχος του τραπεζικού τομέα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το σχέδιο θα είναι εθελοντικό.

Τέός σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο που απομένουν, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules».