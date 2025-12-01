Τη δική τους «μητέρα των μαχών» δίνουν αυτές τις ημέρες οι χιλιάδες πολίτες που έλαβαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Την προσεχή Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ξεκινά στον Άρειο Πάγο η εκδίκαση της συλλογικής προσφυγής του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών, μια υπόθεση που επηρεάζει το μέλλον χιλιάδων νοικοκυριών δανειοληπτών, οι οποίοι ζητούν την αναίρεση προηγούμενων αποφάσεων και τη δικαίωσή τους βάσει του Ενωσιακού Δικαίου.

Ο Σύλλογος καλεί εκείνη την ημέρα (5 Δεκεμβρίου) όλους τους δανειολήπτες να δώσουν το «παρών» έξω από τον Άρειο Πάγο, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα δάνειά τους, που τους έχουν φέρει σε αδιέξοδο.

Η πρόεδρος του ΣΥΔΑΝΕΦ, Δέσποινα Σονιάδου, μιλώντας για τη σημασία της δίκης, τόνισε πως πρόκειται για μια κομβική στιγμή, καθώς πλέον υπάρχει ξεκάθαρη νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δικαιώνει τους καταναλωτές. Όπως εξηγεί στο Orange Press Agency, η απόφαση αφορά 200.000 δανειολήπτες (πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές), με τον αριθμό των εξεταζόμενεων δανείων να είναι σχεδόν 70.000.

«Καταχρηστικοί όροι και αδιαφάνεια»

«Είναι πολύ κρίσιμο το δικαστήριο της 5ης Δεκεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βγάλει νομολογία για το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα. Έκρινε δηλαδή ότι αυτά τα δάνεια έχουν καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις τους και έχει επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας και την ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση» αναφέρει αρχικά η κυρία Σονιάδου.

Η ίδια εξηγεί την ουσία του τραπεζικού προϊόντος, σημειώνοντας ότι «το δικαστήριο έκρινε πως ο δανεισμός ήταν λογιστικός και όχι πραγματικός δανεισμός ελβετικών φράγκων. (σ.σ. ουσιαστικά οι δανειολήπτες λένε ότι δεν πήραν ποτέ ελβετικά φράγκα στα χέρια τους), ενώ ο συναλλαγματικός κίνδυνος μετακυλίστηκε εξ ολοκλήρου στον δανειολήπτη».

Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου

Η πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε και στο νομικό οξύμωρο που βιώνουν οι Έλληνες δανειολήπτες, καθώς, όπως υποστήριξε, η ελληνική δικαιοσύνη με την απόφαση του 2021 αγνόησε τις ευρωπαϊκές επιταγές.

«Τα ελληνικά δικαστήρια και ο Άρειος Πάγος το 2021 δεν προώθησαν προδικαστικά ερωτήματα και απέρριψαν τις αναιρέσεις. Αυτό μας οδήγησε σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλέον σε αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου για παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου» υπογραμμίζει.

«Δεν ήταν επένδυση, ήταν στεγαστικό δάνειο»

Απαντώντας στο επιχείρημα περί «επενδυτικού ρίσκου» και το «καλά να πάθετε» που συχνά ακούγεται, η κα Σονιάδου είναι κατηγορηματική: «Κάποιοι, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, λένε ότι ‘το επιλέξατε ως τραπεζικό προϊόν και θα υποστείτε αυτή την καταχρηστικότητα’, λένε ουσιαστικά ‘καλά να πάθετε’. […] Οι δανειολήπτες είχαν λάβει διαβεβαιώσεις πως επρόκειτο για ένα ασφαλές τραπεζικό προϊόν και όχι για επενδυτικό προϊόν με ρίσκο. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι σαφή: αν δεν υπήρξε σωστή ενημέρωση για τον κίνδυνο, ο δανειολήπτης δικαιώνεται».

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ποια ακριβώς είναι η ζημία που προκάλεσαν στον δανειολήπτη

Περιγράφοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης, η Δέσποινα Σονιάδου δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Ένα δάνειο 100.000 ευρώ που λήφθηκε το 2007 ή το 2008 με ισοτιμία 1,60 ή 1,67, σήμερα καλείται να αποπληρωθεί με ισοτιμία κοντά στο 0,93. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 15 και 20 χρόνια, παρόλο που ο δανειολήπτης πληρώνει κανονικά τις δόσεις του, χρωστάει το ίδιο κεφάλαιο ή και περισσότερο, ενώ έχει επιβαρυνθεί με 70% στο κεφάλαιο και στη δόση».

Πιο αναλυτικά, ενόψει της εκδίκασης, ο ΣΥΔΑΝΕΦ κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς και τον Άρειο Πάγο ειδική οικονομοτεχνική μελέτη πιστοποιημένης εμπειρογνώμονα, η οποία τεκμηριώνει το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 έτη (2006-2025), ενώ η συνολική αποπληρωμή σε ευρώ θα ανερχόταν στα 139.359,50 ευρώ, στο δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου (με την τρέχουσα κυμαινόμενη ισοτιμία) το ποσό εκτοξεύεται στα 172.243,59 ευρώ.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι ο δανειολήπτης καλείται να επιστρέψει κεφάλαιο μεγαλύτερο από αυτό που δανείστηκε, πέραν των τόκων, λόγω της ρήτρας ισοτιμίας. Χαρακτηριστικά, σε ένα μέσο δάνειο 200.000 ευρώ, το τελικό ποσό αποπληρωμής φτάνει τα 344.487 ευρώ, έναντι 278.719 ευρώ που θα ήταν σε συμβατικό δάνειο ευρώ.

Οι δανειολήπτες ζητούν να κηρυχθεί άκυρη η ρήτρα ισοτιμίας και τα δάνεια να επανυπολογιστούν με την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, ώστε να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία και να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν.

Πηγή: orangepress.gr