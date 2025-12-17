Πιέσεις ώστε να καθυστερήσει η ψηφοφορία για την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur την επόμενη εβδομάδα, ασκούν η Γαλλία σε συνεννόηση με την Ιταλία ανέφεραν πληροφορίες του Reuters. Οι αγρότες των χωρών αυτών – και όχι μόνο – φοβούνται ότι η αύξηση των εισαγωγών, ιδίως βοείου κρέατος και κοτόπουλου, θα τους βλάψει. Οι καθυστερήσεις στην έγκριση θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την προτεινόμενη συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχει κλείσει ποτέ μέχρι τώρα η ΕΕ.

Η Γαλλία προσπαθεί να συσπειρώσει κι άλλες χώρες της ΕΕ για να σχηματίσουν μειοψηφία αντίδρασης κατά της συμφωνίας, η ψηφοφορία για την έγκριση της οποίας αναμενόταν στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα. Οι υποστηρικτές της συμφωνίας λένε ότι προσφέρει διέξοδο από την εξάρτηση από την Κίνα, ειδικά για κρίσιμα ορυκτά, και διέξοδο από τον αντίκτυπο των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Και η Πολωνία και η Ουγγαρία αντιτίθενται στην εμπορική συμφωνία Mercosur, ενώ η Αυστρία και η Ιρλανδία έχουν εκφράσει συμπάθεια για τη γαλλική θέση.

Δέσμευση λογαριασμών από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος

Παγώνουν, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών. Οι πέντε αυτές εταιρείες (στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών) φέρεται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο, το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας, δεν διαμένει στην Ελλάδα και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς. Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ η Αρχή θα λάβει μέριμνα για τους εργαζομένους στις εταιρείες, προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί και οι άλλες απαιτήσεις τους.

Χθες οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ενωση σε επιχειρηματίες και οντότητες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν ως αποτέλεσμα να μπει προσωρινό λουκέτο στην εταιρεία Cetracore Jetoil, η οποία έχει στην Ελλάδα δίκτυο περίπου 80 πρατηρίων. Η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι αποφάσισε αναστολή της λειτουργίας της και πως βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές Αρχές, προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της. Μάλιστα, λόγω της αναστολής λειτουργίας, παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών θα διακοπούν προσωρινά ή θα καθυστερήσουν, όπως αναφέρει, ενώ δεν θα προβεί στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

Συνεργασία για το διασυνοριακό έγκλημα

Στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα στο Γραφείο της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (NYFO), βρέθηκε ο Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος συναντήθηκε με τον διευθυντή επιχειρήσεων του Γραφείου Francis J. Russo. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ παρουσίασε αναλυτικά το έργο της Αρχής, εστιάζοντας στις τελωνειακές δράσεις και ειδικότερα στην οργανωτική δομή και τις πρόσφατες επιτυχίες στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, στις προκλήσεις και τους στρατηγικούς στόχους, στο μέγεθος και τη σημασία του Λιμένος Πειραιώς καθώς και στον υψηλό όγκο εμπορευματικής κίνησης που διαχειρίζεται. Κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών αποτέλεσε η καθοριστική αξία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη για εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, συνεργασία στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την ασφάλεια και την ευημερία πολιτών και επιχειρήσεων.

Ανοδος τζίρου για τον όμιλο Λάμψα

Μια καλή χρονιά για τον ξενοδοχειακό όμιλο Λάμψα ήταν το 2025, με τον συνολικό τζίρο του να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εκτελεστική πρόεδρο του ΔΣ του ομίλου Λάμψα, Χλόη Λασκαρίδη, την περίοδο 2026-2027 «τίθενται υψηλότεροι στόχοι, εστιάζοντας κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής». Επίσης, σε ό,τι αφορά τον ριζικό εκσυγχρονισμό του Elatos Resort and Spa, ύψους 30 εκατ. ευρώ, ανέφερε ότι θα ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του 2026, ενώ για το συγκρότημα Voria στο Μαρούσι είπε ότι «οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων».

Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό

Περισσότεροι Ελληνες, κατά 20%, ταξίδεψαν στο εξωτερικό το εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025. Οι πέντε προορισμοί που επισκέπτονται συχνότερα οι Ελληνες είναι η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Τουρκία. Οσον αφορά τους προορισμούς με τη μεγαλύτερη αύξηση ταξιδιωτών το ίδιο διάστημα, η Αίγυπτος κατέγραψε πάνω από 80% αύξηση, ενώ η Ιαπωνία περίπου 70%, με Αλβανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σλοβενία να ακολουθούν.

ΗΠΑ: αποζημιώσεις από ασφαλιστικές

Οι ετήσιες ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές σε παγκόσμια βάση αναμένεται να φτάσουν τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, λόγω των πυρκαγιών του Λος Αντζελες και των σοβαρών καταιγίδων σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Swiss Re. Οι ΗΠΑ ήταν η αγορά που επηρεάστηκε περισσότερο το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 83% των παγκόσμιων ασφαλισμένων ζημιών. Οι ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 για έκτο συνεχόμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση.