Σημαντικές αυξήσεις σε ετήσια βάση σε μια σειρά καταναλωτικών αγαθών που γεμίζουν το καλάθι του σουπερμάρκετ καταγράφει η ετήσια αποτίμηση του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκαν οι τιμές σε νωπά κρέατα κατά 7,64%, μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη κατά 9,64%, είδη πρωινού και ροφήματα κατά 5,54%, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,08% και γαλακτοκομικά και χυμούς ψυγείου κατά 2,75%. Αν και ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ είναι στο 1,06%, και μάλιστα χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο, η επίσης χαμηλή αγοραστική δύναμη των ελλήνων καταναλωτών δεν αφήνει τους καταναλωτές να δουν στις τσέπες τους τις μειώσεις που υπάρχουν σε άλλες κατηγορίες αγαθών, μεταξύ των οποίων απορρυπαντικά, τρόφιμα παντοπωλείου, χαρτικά, καλλυντικά, είδη προσωπικής υγιεινής αλλά και είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη.

Σύμφωνα με έρευνα της Klarna η οποία δημοσιεύθηκε χθες, η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των ελλήνων καταναλωτών, καθώς το 95,1% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τον τρόπο που σκοπεύει να πραγματοποιήσει τις φετινές εορταστικές αγορές. Οι οικονομικές δυσκολίες αναγκάζουν το 46,9% να αναζητήσει πιο οικονομικά προϊόντα και το 37,9% να περιορίσει τις δαπάνες σε μη απαραίτητα είδη. Μάλιστα ο ένας στους τρεις θα αγοράσει μόνο εφόσον υπάρχει προσφορά, ενώ ο ένας στους τέσσερις θα οργανώσει καλύτερα το γιορτινό μενού για να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων. Επίσης το 21% των Ελλήνων φέτος σκοπεύει να αγοράσει λιγότερα δώρα, με την πλειονότητα των καταναλωτών (50,7%) να έχει θέσει φέτος συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ανάγκη για έλεγχο των εξόδων και αποφυγή υπερβάσεων. Από εκείνους που θα κάνουν αγορές η έρευνα της Klarna δείχνει ότι το 46% δεν σκοπεύει να ξεπεράσει στις αγορές του τα 250 ευρώ.