Υστερα από συνεχείς πιέσεις από τις αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Κομισιόν τώρα βάζει νερό στο κρασί της και δεν προχωρεί σε απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, όπως σχεδίαζε αρχικά.

Με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη ελπίζει ότι θα δώσει ανάσα στις αυτοκινητοβιομηχανίες της, οι οποίες αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλες προκλήσεις από μαζική «εισβολή» κινεζικών οχημάτων, αλλά και από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ που πλήττουν τις πωλήσεις τους στις ΗΠΑ.

Επίσης, με τους πιο χαλαρούς αυτούς κανονισμούς ρύπων, η Ευρώπη αναμένεται να κλείσει τη μεγάλη ψαλίδα στον τομέα αυτό με τις ΗΠΑ – όπου ήδη ο Τραμπ έχει «πετάξει στα σκουπίδια» κανονιστικό πλαίσιο εκπομπών ρύπων που είχε εκπονήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Είναι ενδεικτικό ότι πριν από λίγες μόνο ημέρες το μεγάλο αφεντικό της Ford Motor Company, Τζιμ Φάρλεϊ, είχε προειδοποιήσει σε άρθρο του στους «Financial Times» ότι «η Ευρώπη διακινδυνεύει το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας της» με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς περί εκπομπών ρύπων που σχεδίαζε να παρουσιάσει.

«Οι ισχύοντες κανόνες υπαγορεύουν μια ταχεία στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα. Το μειονέκτημα είναι ότι οι ευρωπαίοι πελάτες – τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις – απλώς δεν αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα σε μεγάλους αριθμούς», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος.

Οι νέες προτάσεις της Κομισιόν

Η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι θα άρει την απαγόρευση – ορόσημο του 2035 για την πώληση νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, ύστερα από έντονες πιέσεις χωρών όπως η Γερμανία και η Ιταλία αλλά και από τις ίδιες τις εταιρείες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι κατασκευαστές ήταν υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ότι το 100% της παραγωγής αυτοκινήτων και φορτηγών θα είχε μηδενικές εκπομπές έως το 2035. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα αναφέρει πως το συγκεκριμένο όριο θα μειωθεί στο 90%. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει ουσιαστικά να κατασκευάζονται και μετά το 2035 νέα υβριδικά οχήματα καθώς και νέα οχήματα μόνο με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το υπόλοιπο 10% της παραγωγής της γραμμής συναρμολόγησης που δεν είναι ουδέτερο ως προς τον άνθρακα θα πρέπει να αντισταθμιστεί από άλλα πράσινα μέτρα στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πράσινου χάλυβα που κατασκευάζεται στην Ευρώπη ή της χρήσης βιοκαυσίμων σε μη ηλεκτρικά οχήματα.

«Αυτό θα επιτρέψει στα υβριδικά οχήματα τύπου plug-in (PHEV), στα συστήματα επέκτασης αυτονομίας, στα ήπια υβριδικά οχήματα και στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης να εξακολουθούν να διαδραματίζουν ρόλο και μετά το 2035, επιπρόσθετα από τα πλήρως ηλεκτρικά (EV) οχήματα και τα οχήματα υδρογόνου», ανέφερε η Κομισιόν.

Το σχέδιο δίνει επίσης στις αυτοκινητοβιομηχανίες τριετές περιθώριο, από το 2030 έως το 2032, για να μειώσουν τις εκπομπές CO 2 των αυτοκινήτων κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, ενώ ο στόχος του 2030 για τα βαν θα μειωθεί στο 40% από 50%. Η Κομισιόν παρουσίασε επίσης σχέδια για την ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στους εταιρικούς στόλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Οι εθνικοί στόχοι για το 2030 και το 2035 θα καθοριστούν με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αφήνοντας τις χώρες να αποφασίσουν πώς θα τους επιτύχουν.

Στη δέσμη μέτρων που παρουσιάστηκε χθες, η Κομισιόν αποκάλυψε επίσης νέα κίνητρα για τους κατασκευαστές να παράγουν μικρά αυτοκίνητα, την πιο δημοφιλή κατηγορία οχημάτων στην Ευρώπη.

Ο ρόλος Γερμανίας και Ιταλίας

Η χαλάρωση των κανονισμών της Κομισιόν, με αρκετές λεπτομέρειες ακόμη να εκκρεμούν, έρχεται ύστερα από πιέσεις του ίδιου του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Χαρακτηριζόταν ως νίκη για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές προκλήσεις στα πλαίσια της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση.