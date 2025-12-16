«Τα κόμματα εάν θεωρήσουν ότι πρέπει να απευθυνθούν σε άλλα πρόσωπα, τα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και εγώ, δεν παριστάνω τώρα τον σεμνότυφο, θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι». Τάδε έφη Βαγγέλης Βενιζέλος όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει εφόσον κληθεί σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας (επειδή, όπως τονίζει ξανά και ξανά, το μοντέλο αυτό έχει τελειώσει) ως πρόσωπο κοινής αποδοχής. Για τα πρακτικά, πάντως, ποτέ δεν τον κατηγόρησε κανείς για σεμνοτυφία – ούτε είχε και λόγο να τον χαρακτηρίσει με οποιοδήποτε άλλο επίθετο από την ίδια οικογένεια λέξεων.

Μούτρα

Κατά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ζούμε τον μεγαλύτερο αγροτικό ξεσηκωμό από το 1996. Ο γ.γ. του Περισσού προφανώς διασκέδαζε τη στιγμή που έλεγε στην κυβέρνηση από κοινοβουλευτικού βήματος «φάγατε τα μούτρα σας. Μένουν στα μπλόκα και θέλουν λύσεις». Λογικό. Εχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που το «έργο» κάποιων κομμουνιστών συνδικαλιστών βρισκόταν για τόσες μέρες ψηλά στις τηλεοπτικές σκαλέτες. Κι όχι μόνο, το ΚΚΕ μπορεί σήμερα να προσδοκά ότι το χώμα θα βαφτεί κόκκινο – μεταφορικά, φυσικά.

Πραγματικότητα

Πέρασαν μερικά 24ωρα και κανείς δεν πρόσεξε πως η Καλλιόπη Βέττα έχει σπεύσει να αποκαταστήσει «την πραγματικότητα» για όσα είπε ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΣΥΡΙΖΑ στο Παλλάς, προαναγγέλλοντας το τέλος του. «Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος ισχυρισμός εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απλώς διατύπωσε επιφυλάξεις για τη διάχυση των πολιτικών μηνυμάτων της αντιπολίτευσης», ανέφερε η συριζαία. Μάλλον δεν τον άκουσε να δηλώνει ότι αποχώρησε από τη Βουλή γιατί «το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος».

Αγωγή

Επειδή η Κωνσταντοπούλου «έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες», εξήγησε η Μαρία Συρεγγέλα, «θα υποβάλλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς». Η μέθοδος της γαλάζιας είναι μάλλον ομοιοπαθητική. Προτίθεται να φέρει ενώπιον ενός δικαστηρίου μια πολιτικό με εισαγγελικό ιδεασμό. Περιμένουμε όλοι να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό.