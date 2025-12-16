Η μεγάλη, πραγματική είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν η σύλληψη στην Κατερίνη ενός μεγαλέμπορου ναρκωτικών, στον οποίο ανήκει πλοίο το οποίο κατελήφθη στον Ατλαντικό να μεταφέρει τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη. Το μόνο που μάθαμε από την Αστυνομία είναι ότι πρόκειται για τον «έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος και πριν από 25 χρόνια είχε συλληφθεί για παρόμοια υπόθεση – έμεινε 20 χρόνια στη φυλακή και εν συνεχεία αποφυλακίστηκε για να συνεχίσει το ίδιο έργο.

Κανείς δεν μας είπε το όνομά του, παρότι όλοι ξέρουμε ποιος είναι, διότι πολύ απλά η καλή μας Αστυνομία θέλει να προστατεύσει τα… προσωπικά δεδομένα του ναρκεμπόρου. Και μια φωτογραφία του, που δημοσιεύθηκε από τις προ 25ετίας περιπέτειές του, κι αυτή με pixel δόθηκε, μη θιγούν τα δεδομένα του εμπόρου και στεναχωρηθεί.

Στην υπόθεση με τη συμμορία της Κρήτης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η καλή μας Αστυνομία, πάλι, μας «ενημέρωσε» (δεν ξέρω πώς, αλλά έγινε) ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας ονόματι Λαμπράκης και η σύζυγός του ονόματι Κουτάντου, οι οποίοι, άκουσον άκουσον τώρα το έγκλημα το μεγάλο, είναι κουμπάροι του Ανδρουλάκη. Ως επιστέγασμα, δε, της σοβαρότατης πληροφόρησης, πάλι η Αστυνομία κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία από το οικογενειακό τους άλμπουμ, από τον γάμο, με τον Ανδρουλάκη κουμπάρο, φάτσα κάρτα.

Κάντε μόνοι σας τις αναγωγές, εγώ αρνούμαι. Μόνο ντρέπομαι…

Ο λαϊκισμός δεν συμφέρει κανέναν

Απόψε ψηφίζεται, ύστερα από πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία, ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος πλην των άλλων συμπεριλαμβάνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες του περασμένου Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Εξαγγελίες που ουδείς θυμάται, και γι’ αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον πρόεδρο Κυριάκο Α’ όπως και για τον υπουργό Κυριάκο Β’ να τις επαναλάβουν, μήπως και τις θυμηθούμε και αλλάξουμε γνώμη για τη γαλαντομία της κυβέρνησης. Η αναφορά γίνεται ειδικά για τον πρόεδρο Κυριάκο Α’, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου παρασχέθηκαν, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια ανοδική φάση – και είναι κρίμα να κατασπαταλήσει την ομιλία του στη Βουλή με τους «συμψηφισμούς» της κουμπαριάς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Ν. Ανδρουλάκη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα διαλαμβάνονται επί καθημερινής βάσεως στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα διαρκές ξεφτίλισμα όχι μόνο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά και συνολικά του πολιτικού κόσμου. Τροφοδοτείται αφειδώλευτα ο λαϊκισμός, και οι πιο ακραίες εκδοχές του κοινοβουλευτισμού, κι αυτό εκτιμώ δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο – ούτε τον Κυριάκο Α’ ούτε τον Ανδρουλάκη.

Υποθέτω ότι αυτό πλέον είναι κατανοητό από όλους.

Κι αν αλλάξει ο Πιερρακάκης;

Περί του Κυριάκου Β΄ τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Εχει αναλάβει έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, με τα καινούργια του καθήκοντα, και μακάρι να τα βγάλει πέρα. Οχι πως τον φοβάμαι, το παλικάρι «το ‘χει». Και έξυπνος είναι, και εργατικός, και επιπλέον έχει επίγνωση του τι είναι αυτό το οποίο καλείται να διαχειριστεί για τα επόμενα δυόμισι χρόνια. Και επειδή από διάφορες πλευρές έχει τεθεί το ζήτημα τι θα γίνει με τις θέσεις που ανέλαβε, δηλαδή του προέδρου του Eurogroup και του επικεφαλής του ESM, αν ο Κυριάκος Α’ θελήσει κάποια στιγμή να τον μετακινήσει από το υπουργείο Οικονομικών, ρώτησα και έμαθα:

Οι θέσεις είναι προσωποπαγείς.

Αν μετακινηθεί ή μείνει εκτός κυβέρνησης, δεν προβλέπεται καμία διαδικασία για την αποπομπή του Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup και ως επικεφαλής του ESM.

Φυσικά, αν μετακινηθεί οπουδήποτε αλλού στην κυβέρνηση ή ακόμη και αν βρεθεί εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, άμεσα θα παραιτηθεί και από την προεδρία του Eurogroup και από επικεφαλής του ESM – το έχει ξεκαθαρίσει όπου δει, και φυσικά στον Κυριάκο Α’.

Και οι δύο θέσεις είναι άμισθες. Το ξαναλέω: ά-μι-σθες! Η επανάληψη προκειμένου να ενημερωθούν και διάφοροι/ες άσχετοι/ες, μεταξύ των οποίων και βουλευτές, που έσπευσαν να χύσουν όση χολή διαθέτει η χοληδόχος τους κύστις.

Αυτά. Εγκυρα, από έγκυρη, πιο έγκυρη δεν γίνεται, πηγή…

«Εκτελούνται» προωθήσεις νομοσχεδίων

Η ανακοίνωση αφορά τους υπουργούς της κυβέρνησης: «Οποιος/α έχει τίποτε προβλήματα με νομοσχέδια που δεν προωθούνται στη Βουλή, διότι κολλάνε στη γραφειοκρατία του Μεγάρου Μαξίμου, να απευθυνθεί στη στήλη. Είμαστε ανοιχτά όλες τις ημέρες – και Κυριακές».

Κλείνει η ανακοίνωση και υπεισέρχομαι σε αποδείξεις (όσων προαναφέρω): περιέγραφα χθες την «περιπέτεια» του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, με το οποίο καθορίζεται το νέο οργανόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις στους μισθούς των στρατιωτικών. Επρόκειτο να κατατεθεί την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί από αύριο μέχρι την Παρασκευή που κλείνει η Βουλή για τις γιορτές, ώστε να ψηφιστεί αμέσως μετά, με το άνοιγμα των εργασιών του κοινοβουλίου.

Δεν κατατέθηκε, διότι τελευταία στιγμή το ζήτησε ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ «να το μελετήσει». Ερμήνευσα (κι όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι) το «κράτημα» του νομοσχεδίου ως ένα μικρό καψώνι του προέδρου προς τον άτακτο, naughty (με την καλή έννοια), όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ηπειρο, υπουργό Δένδια. Περαιτέρω πληροφορίες που έφτασαν σε εμένα ανέφεραν ότι ο Κυριάκος Α’ είχε, λέει, κάποιες ενστάσεις σχετικά με την ανέλιξη, βαθμολογική και μισθολογική, των υπαξιωματικών.

Αγνοώ αν επιλύθηκαν. Γνωρίζω όμως ότι έδωσε το «ΟΚ» και το φοβερό νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες στη Βουλή και από αύριο μπαίνει προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αναμένω τις ευχαριστίες υπουργού Δένδια και λοιπών…