Η καλλιτεχνική κολεκτίβα Depression Era το 2009 ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την εικόνα, τον λόγο και τις επιτελεστικές δράσεις στον δημόσιο χώρο για να καταγράψει, να σχολιάσει, να διατυπώσει διαφορετικές απόψεις για την ελληνική κρίση και τις επιπτώσεις της. Η ομάδα καλλιτεχνών, φωτογράφων, θεωρητικών της τέχνης, των ανθρωπιστικών σπουδών συνέχισε την παραγωγή έργου και δράσεων έως το 2019. Το σύνολο αυτής της συλλογικής καταγραφής συγκεντρώθηκε σε έναν δίγλωσσο τόμο με τίτλο «Depression Era: Ενας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης». Το έργο της αθηναϊκής ομάδας σε επιστημονική επιμέλεια της Αντζελας Δημητρακάκη και του Alexander Strecker, περιλαμβάνει επίσης κείμενα από τους Eduardo Cadava, Ελπίδα Καραμπά και Μυρτώ Τσιλιμπουνίδη, αναδρομικές προσεγγίσεις των μελών και αρχειακό υλικό αποτελώντας, σύμφωνα με τον Greg Sholette (City University of New York), μια υποδειγματική μελέτη σε μια περίοδο διασταυρούμενων κρίσεων αποκαλύπτοντας τι μπορούν να πραγματοποιήσουν οι συλλογικές κοινωνικές πρακτικές.

Εμπλουτισμένοι «Τουρίστες»

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, στον χώρο του Ρομάντσο το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, στον πρώτο όροφο φιλοξενείται μια εφήμερη εικαστική εγκατάσταση σε επιμέλεια Πάσκουας Βοργιά και Γιάννη Χατζηασλάνη. Πρόκειται για τη θεματική «Οι τουρίστες», την οποία ανέπτυξε η Depression Era μεταξύ του 2015 και 2019 εμπλουτισμένη με νέο οπτικό και γλωσσικό υλικό.

Οι Depression Era ξεκίνησαν τους «Τουρίστες» στην Αθήνα του 2015 ως έρευνα και ανοιχτή συζήτηση. Την άνοιξη του 2017, κατά την έναρξη της Documenta 14 συνέχισαν με αφίσες παρεμβαίνοντας στον δημόσιο χώρο και πέρασαν σε μια ψηφιακή/social media καμπάνια με το σύνθημα makeyourselvesathome, καθώς και σε μια σειρά από εκθέσεις. Εικαστικά και βιντεοσκοπημένα έργα των «Τουριστών», μαζί με κείμενα παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Η παρακμή των ηρώων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βασιλείας το 2017, σε διάλογο με αρχαία έργα της Μεσογείου. Το 2018 το έργο παρουσιάστηκε ως μέρος μιας εγκατάστασης σπιτιού ή τουριστικού περιπτέρου στο Unseen Amsterdam και το 2019 στην έκθεση «Ανατομία Πολιτικής Μελαγχολίας» στο Ωδείο Αθηνών. Την ίδια χρονιά μια πιο εκτεταμένη μορφή περιπτέρου σχεδιάστηκε και στήθηκε στην έκθεση 13,700,000 km³ στο Art Space Pythagorion του Ιδρύματος Schwarz στη Σάμο. Το νέο υλικό που εμπλουτίζει τους «Τουρίστες» του 2017 αντανακλά τη σύγχρονη υλική πραγματικότητα ως αναμενόμενη συνέχεια: την εμπορευματοποίηση του τόπου, τις εντάσεις της καθημερινότητας και τις νέες μορφές διακυβέρνησης που εγγράφονται πάνω στο τοπίο και στις ζωές των ανθρώπων.