Καλός και… τίμιος ο Κάρολ Σφιντέρσκι, με κάποια γκολ πολύ χρήσιμα κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, αλλά και με στιγμές που στοίχισαν στον Παναθηναϊκό όπως το χαμένο πέναλτι με την ΑΕΚ. Φιλόδοξος και με προοπτική ο Μίλος Πάντοβιτς, αλλά έχει ακόμα να διανύσει αρκετά… χιλιόμετρα για να γίνει βασικός σε μια μεγάλη ομάδα, πόσο μάλλον να παίξει μόνος μπροστά μιας και του ταιριάζει περισσότερο να είναι περιφερειακός επιθετικός. Καλά και τα πειράματα με άλλους παίκτες να παίζουν «κάτι σαν» σέντερ φορ όταν ο Παναθηναϊκός ταλανιζόταν από πολλά προβλήματα. Αλλά οι Πράσινοι το περασμένο καλοκαίρι πλήρωσαν πέντε εκατομμύρια ευρώ για να φέρουν από τη Ρέιντζερς έναν επιθετικό των 50 γκολ σε δύο χρόνια. Τον Σίριλ Ντέσερς. Για να έχουν ένα σήμα κατατεθέν στην επίθεσή τους. Και τους στοίχισε πολύ η δίμηνη απουσία του Νιγηριανού. Η επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα έφερε αυτό ακριβώς που θέλει η ομάδα του απ’ αυτόν και αυτό ακριβώς που έλειπε από εκείνη. Τον άνθρωπο που θα αναστατώσει την αντίπαλη άμυνα και θα κάνει τη διαφορά. Και την έκανε χθες οδηγώντας, μαζί με τον Λαφόν, τον Παναθηναϊκό σε νίκη «ανάσα» απέναντι στον Βόλο με 2-1.

Μέσα σε 25 λεπτά αγώνα, ο Ντέσερς είχε αφήσει το στίγμα του στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου απέναντι στον Βόλο. Μόλις στο 5′ ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, κινήθηκε παράλληλα με αυτήν, όλοι περίμεναν ότι θα πασάρει, αλλά εκείνος με ένα καταπληκτικό τελείωμα έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη, που απλά την κοιτούσε να καταλήγει στην εστία του και το σκορ άνοιξε. Στο 20′ ο Μπακασέτας πέρασε κάθετη πάσα προς τον Ντέσερς, εκείνος με καταπληκτική προσποίηση άφησε την μπάλα να περάσει ανάμεσα σε δύο παίκτες, οι οποίοι τον ανέτρεψαν… ταυτόχρονα με τον Φωτιά να δείχνει τη βούλα του πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε να εκτελέσει, ευστόχησε και έκανε το 2-0 στο πιο «καυτό» πρώτο εικοσάλεπτο του Παναθηναϊκού στη σεζόν.

Αλλά οι Πράσινοι δεν «έχτισαν» πάνω σε αυτό προκειμένου να πάνε σε μια ήσυχη βραδιά. Συνέχισαν μεν να είναι επιθετικοί έως το 35′, είχαν μία ακόμα καλή ευκαιρία ξανά με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς έπειτα από γύρισμα του Καλάμπρια και μία ακόμα σε σουτ του Μπακασέτα. Αλλά από εκεί και έπειτα οι Πράσινοι ήταν σαν να πάτησαν… χειρόφρενο, παρουσιάζοντας και πάλι ένα πολύ κακό αγωνιστικό πρόσωπο και επιτρέποντας στον Βόλο να μπει ξανά στο ματς και να πιστέψει στην ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία τους στο ματς, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Επειτα από εκτέλεση κόρνερ και διώξιμο της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Κόμπα σούταρε έξω από την περιοχή με την μπάλα να κοντράρει και στα πόδια του Σιώπη και να καταλήγει στα δίχτυα του Λαφόν για το 2-1.

Ηρωας Λαφόν

Ο ιβοριανός τερματοφύλακας τραυματίστηκε στον ώμο στο φινάλε του πρώτου μέρους και μάλιστα ο Κωνσταντίνος Κότσαρης είχε σηκωθεί για εντατικό ζέσταμα προκειμένου να περάσει στη θέση του, μιας και έδειχνε ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο από τα αποδυτήρια, αλλά ήταν και ο… ήρωας της ομάδας του. Εκείνος που στην πλέον καθοριστική φάση του αγώνα κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό. Μόλις στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Κώτσιρας πήγε πολύ άτσαλα και απρόσεκτα πάνω στον Λάμπρου κάνοντάς του πέναλτι, με τον Φωτιά να το υποδεικνύει αμέσως. Ο Λάμπρου πήρε λίγα μέτρα φόρα, αλλά ο Λαφόν έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία σταματώντας τον αντίπαλό του και κρατώντας το 2-1, ενώ στη συνέχεια της φάσης έβαλε «στοπ» και στο πλασέ του Φορτούνα.

Το ματς μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον Βόλο να έχει αναθαρρήσει, να είναι πιο επιθετικός τόσο όσον αφορά τις απειλές του, όσο και στον τρόπο που πήγαινε στην μπάλα και επί της ουσίας να παίρνει εκείνος τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν με περισσότερες τελικές προσπάθειες το ματς, αφού είχαν δέκα έναντι εφτά του Παναθηναϊκού. Ωστόσο οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες τόσο από τη μία, όσο και από την άλλη πλευρά. Για τον Βόλο ο Πίντσι στο 69′ είχε ένα καλό σουτ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ ο Παναθηναϊκός απείλησε με ένα γύρισμα του Τζούρισιτς προς τον Πάντοβιτς, ο οποίος δεν πρόλαβε να βάλει την προβολή και να τη στείλει στα δίχτυα. Το ματς ολοκληρώθηκε με πολλή ένταση και νεύρα από τους παίκτες των δύο ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τελικά μια δύσκολη νίκη και να πιάνει τον Βόλο στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, αλλά και με παράπονα από πλευράς Βόλου και συγκεκριμένα του Αχιλλέα Μπέου που στο ημίχρονο έκανε ανάρτηση μιλώντας για σκάνδαλο. «Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά», ανέφερε ο μεγαλομέτοχος του Βόλου.

Το πρώτο ημίχρονο είναι αυτό που κρατάει ο Ράφα Μπενίτεθ, σύμφωνα με όσα ανέφερε μετά το παιχνίδι. «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί, είχαμε καλή απόδοση, καλές ευκαιρίες. Πετύχαμε δύο γκολ και θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα. Ημασταν κυρίαρχοι στο γήπεδο στο πρώτο μέρος και υπήρχε η αίσθηση ότι είχαμε το ματς στον έλεγχό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε όλο αυτό. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα και πιεστήκαμε πολύ από τον Βόλο, δεν μπορέσαμε να τους αφήσουμε μακριά από την περιοχή μας. Στο πρώτο ημίχρονο μας άφησε καλή αίσθηση και αυτό κρατάω ως θετικό, αλλά ως αρνητικό κρατάω το δεύτερο μέρος. Εχω πει ότι είμαστε σε διαδικασία βελτίωσης, να είμαστε καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι, αυτή η νίκη θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια και για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Από την άλλη πλευρά ο Χουάν Φεράντο ανέφερε: «Στα πρώτα είκοσι λεπτά δεν είχαμε καλή απόδοση, μετά η ομάδα άρχισε να βελτιώνεται, όμως χάσαμε και αυτό είναι που μετράει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, μερικές φορές μπορείς να χάσεις και πέναλτι, κάποιες φορές γίνονται και τέτοια λάθη, είναι μέρος του παιχνιδιού αυτό. Είμαι χαρούμενος με κάποιους παίκτες που πιέζουν, ανεβάζουν την απόδοσή τους. Θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας (76′ Γεντβάι), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Σιώπης (90’+4′ Νίκας), Τσιριβέγια, Τετέ (76′ Τζούρισιτς), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ντέσερς (70′ Πάντοβιτς).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας (56′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Τζόκα (74′ Ασεχνούν), Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί (56′ Πίντσι).