Υστερα από έναν χρόνο αναβολών, βρέθηκε η ημερομηνία του συνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15-17 Μαΐου στην Αθήνα, ενώ τα προσυνέδρια θα ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη, στις 17 Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση έγινε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διήμερη σύνοδο των προέδρων των Τοπικών Οργανώσεων της ΝΔ το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, παρουσία και των νέων προέδρων των ΔΕΕΠ (πάλαι ποτέ Νομαρχιακών). Τα μηνύματα εγρήγορσης του Πρωθυπουργού ήταν αναμενόμενα σε μια περίοδο που η κομματική βάση δοκιμάζεται εντόνως, ειδικά στην περιφέρεια, όπου οι γαλάζιοι αγροτοκτηνοτρόφοι πλειοψηφούν στα μπλόκα. «Εχουμε διπλή αποστολή στην τελική ευθεία για τις εκλογές», είπε στα κομματικά στελέχη ο Μητσοτάκης, ζητώντας «να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030».

Στον Μπαϊρακτάρη

Το διήμερο που αφιέρωσε το κόμμα στους νέους επικεφαλής των γαλάζιων οργανώσεων είχε και πηγαδάκια, είχε και τραπέζι. Στον Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι μάζεψε όλους τους νέους προέδρους των Τοπικών ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας, παρουσία του γενικού διευθυντή του κόμματος Γιάννη Σμυρλή, του Θανάση Νέζη (που έβαλε το χεράκι του στην εκλογή αρκετών από αυτούς), του Ορφέα Γεωργίου της ΟΝΝΕΔ και της Αλεξάνδρας Σδούκου.

Συνέδριο Κασσελάκη και για αναστολή

Κάποια πράγματα στην Κεντροαριστερά, φαίνεται, θα έχουν ξεκαθαρίσει πολύ πριν μπει η άνοιξη: ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε, μέσω βίντεο, σε έκτακτο Συνέδριο τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο μετράει μόλις έναν χρόνο ζωής. «Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο έκτακτο Συνέδριο που συγκαλώ, θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας», ανέφερε, δείχνοντας πως όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι, ακόμα και η αναστολή της λειτουργίας του. «Το Συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του», ανέφερε στην παρέμβασή του – το κόμμα, στις δημοσκοπήσεις, παλεύει για την είσοδό του στη Βουλή, ενώ πρόσφατα ο Μανώλης Καπνισάκης αποχώρησε από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Κασσελάκη. Η πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος, όμως, είναι άλλη: αν βάλει λουκέτο το κόμμα Κασσελάκη, τι θα γίνει με τους πέντε βουλευτές που τον στήριξαν και σήμερα είναι ανεξάρτητοι;

Ο Μπουκώρος και το «δικαίωμα σιωπής»

Μια έντονη συζήτηση στο παρασκήνιο, μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχει προκαλέσει η παρουσία του Χρήστου Μπουκώρου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. O Μπουκώρος είχε δηλώσει ότι είχε ενημερωθεί για την εμπλοκή του στις επισυνδέσεις από κυβερνητική πηγή, όσο ήταν ακόμη η έρευνα σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν έπρεπε να γνωρίζει περιεχόμενο παρακολουθήσεων. Ρωτήθηκε επανειλημμένως στην Εξεταστική για το ποια ήταν η κυβερνητική πηγή που τον ενημέρωσε, αλλά αρνήθηκε να την κατονομάσει. Ακόμη κι όταν ρωτήθηκε ευθέως αν ήταν ο Γιώργος Μυλωνάκης, αρνείτο να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει. Η άρνηση αυτή, όμως, δεν ήταν δικαιολογημένη. Ούτε είναι ύποπτος ο Μπουκώρος, ούτε ελέγχεται. Αρα δεν είχε κανένα δικαίωμα ή νομικό πάτημα να αρνηθεί να απαντήσει. Υπάρχουν βουλευτές, μαθαίνω, που εισηγούνται να ζητηθεί η διαβίβαση της κατάθεσής του στην εισαγγελία, με τον ίδιο τρόπο που είχε διαβιβαστεί η άρνηση κατάθεσης του «Φραπέ». Eπειδή μίλησα με αρκετούς βουλευτές της αντιπολίτευσης, το συμπέρασμά μου είναι πως ο λόγος που δεν βγήκαν στα κάγκελα για τον Μπουκώρο είναι επειδή τους είναι συμπαθής και κατανοούν ότι δεν μπορεί να μιλήσει…

Το Ραμαζάνι κρίνει το ΑΣΣ

Σας έγραφα το Σάββατο ότι τα διπλωματικά επιτελεία Ελλάδας και Τουρκίας βρίσκονται σε αναζήτηση ημερομηνιών για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει στην Αγκυρα, με τις πληροφορίες να λένε πως για τη συνάντηση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν εξετάζονται ημερομηνίες εντός Φεβρουαρίου. Υπάρχει, όμως, μια κρίσιμη λεπτομέρεια που θα κρίνει τον χρόνο του ραντεβού. Αναφέρομαι στο Ραμαζάνι, το οποίο θα εορταστεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου, έναν μήνα προσευχής και νηστείας κατά τον οποίο είναι μάλλον δύσκολο να κλείσει μια τέτοια συνάντηση. Αναζητούνται λοιπόν ημερομηνίες λίγο πριν ή λίγο μετά. Είναι πιθανό μέσα στον μήνα να έχουμε νεότερα, σε κάποια επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν.