Κρίσιμες επαφές θα έχει στις Βρυξέλλες σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το Συμβούλιο των Υπουργών αναμένεται να καταλήξει σε μερική συμφωνία σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2028-2034, που αφορά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση ανάπτυξης, απασχόλησης, συμμετοχικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω της αποτελεσματικής διασύνδεσης των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών δικτύων εντός της ΕΕ.

Για την Ελλάδα η συμφωνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δίκτυα (Grids Package) έχει έντονο «ελληνικό χρώμα» και αποτελεί δικαίωση της κυβέρνησης, η οποία έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, καθώς και της συντονισμένης πολιτικής που ακολούθησε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το προηγούμενο διάστημα.

Η πρόταση που θα συζητηθεί εμπίπτει στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2027 και αποσκοπεί στην παροχή της νομικής βάσης για επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, μεταφορών και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων ΑΠΕ, ενώ στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών δικτύων για τη στήριξη του γρήγορου εξηλεκτρισμού που θα οδηγήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ασφαλή και καθαρή ενέργεια. Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Συμβουλίου, οι ευρωπαίοι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις και για τη σχέση μεταξύ ενέργειας και ασφάλειας με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών, ο Σταύρος Παπασταύρου πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του P-TEC, της Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, για τις συμφωνίες με την Ουκρανία και τις έρευνες στον τομέα υδρογονανθράκων, τονίζοντας τον ενισχυμένο ρόλο που αποκτά η Ελλάδα ως κεντρική πύλη εισόδου μη ρωσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

O Στ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με τον νέο κύπριο υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό και στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί το έργο GSI, μετά την απόφαση των δύο χωρών να επικαιροποιήσουν την οικονομικοτεχνική μελέτη για προσέλκυση επενδυτών.

Μάλιστα, η ένταξη του GSI στις «Ενεργειακές Λεωφόρους» από την Κομισιόν εξασφαλίζει άμεση ευρωπαϊκή εποπτεία, ενισχυμένη χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού Connecting Europe Facility και παρέμβαση της Κομισιόν σε ενδεχόμενα διοικητικά ή πολιτικά εμπόδια. Αλλωστε για την Ελλάδα το Grids Package έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τρία από τα οκτώ προτεραιοποιημένα έργα αφορούν άμεσα τη χώρα μας, και συγκεκριμένα ο Διαβαλκανικός Αγωγός, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στη ΝΑ Ευρώπη.