Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για έλλειψη ενέργειας ενώ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του στην αναμέτρηση, κάνοντας την αυτοκριτική του σχετικά με τις επιλογές των ποδοσφαιριστών που έφερε από τον πάγκο.

Βέβαια, η συγκεκριμένη αναφορά είχε να κάνει και με τις επιλογές που είχε, καθώς το βάθος πάγκου… στέρεψε λόγω των τραυματισμών: «Είναι περίπλοκη στιγμή για εμάς. Δεν έχουμε ενέργεια και δεν μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε.

Κάναμε μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ που δεχτήκαμε από τον Ατρόμητο, ήταν ζήτημα κακής αντίδρασης.

Στη συνέχεια όλα έγιναν πιο περίπλοκα, η πίεση γύρισε μπούμερανγκ για εμάς, καθώς ο χρόνος περνούσε και δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Οι αλλαγές ίσως να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση σήμερα από εμένα. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε να είχαμε ζητήματα ενέργειας.

Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά γιατί δεν επιτεθήκαμε στο χώρο και αυτό είναι απόρροια της έλλειψης ενέργειας. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να σκοράρεις πρώτος γκολ.

Υπάρχουν συνεχόμενα ταξίδια, δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα. Αυτά παίζουν ρόλο στα αποθέματα της ενέργειας μας. Έχουμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Κάθε μέρα πρέπει να βρίσκουμε το κίνητρο. Είναι νωρίς βέβαια να πούμε ότι αυτή η έλλειψη ενέργειας θα συνεχιστεί» ανέφερε ο Ρουμάνος τεχνικός.