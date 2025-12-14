Οι ΑΔΜΗΕ και Terna ανακοίνωσαν την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις έρευνες βυθού που αφορούν τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας. Η διαδικασία σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη νέα υποβρύχια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο διαγωνισμός αφορά τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τις γεωλογικές, γεωτεχνικές και μορφολογικές συνθήκες του θαλάσσιου πυθμένα. Τα ευρήματα θα καθορίσουν τη βέλτιστη όδευση των καλωδίων και θα διασφαλίσουν τη μέγιστη τεχνική αξιοπιστία των υποβρυχίων εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός των ερευνών ανέρχεται σε 20,79 εκατ. ευρώ, ενώ η ανάθεση του έργου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη. Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το έργο GRITA 2 και η στρατηγική σημασία του

Το έργο GRITA 2 στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας Ελλάδας και Ιταλίας μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) ισχύος 1.000 MW και μήκους 240 χιλιομέτρων. Η νέα γραμμή θα επιτρέπει αμφίδρομη ροή ενέργειας και θα τριπλασιάσει τα σημερινά περιθώρια ανταλλαγών, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη διασύνδεση των 500 MW, που βρίσκεται σε λειτουργία από το 2000.

Η συνεργασία των δύο πλευρών για την υλοποίηση του έργου επισφραγίστηκε τον περασμένο Μάιο με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, παρουσία των πρωθυπουργών Κ. Μητσοτάκη και Τζ. Μελόνι. Το έργο έχει ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες σκοπιμότητας και έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024).

Επόμενα βήματα και αδειοδοτήσεις

Το GRITA 2 περιλαμβάνεται στη δεύτερη λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ και η Terna έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες περιβαλλοντικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση.

Μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών, θα ακολουθήσει η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των εμπορικών απαιτήσεων, προκειμένου να προκηρυχθούν οι κύριοι διαγωνισμοί για την κατασκευή των σταθμών μετατροπής και την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων.