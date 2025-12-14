Το Mega News συνεχίζει τη ροή του προγράμματός του τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με νέα πρόσωπα και εκπομπές. Συνδυάζοντας τις επιτυχημένες ενημερωτικές εκπομπές του Mega με πρωτότυπες παραγωγές για την οικονομία, τον αθλητισμό, την πολιτική και εκτεταμένα δελτία ειδήσεων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησεογραφίας καθημερινά σε 24ωρη βάση.

Aπό Δευτέρα έως Παρασκευή, το πρόγραμμα του Mega News ανοίγει στις 05.40 με την «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Στις 09.30, οι Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου παρουσιάζουν το «Morning point» δίνοντας το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας. Στις 12.00 η Τζο Πιέρρη έρχεται με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά, ενώ στις 12.10 η Αθανασία Ακρίβου φέρνει την οικονομία στο προσκήνιο με τον «Οικονομικό ταχυδρόμο». Στις 12.45 υπάρχει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, πριν περάσει η σκυτάλη στο «Now» στις 13.50. Εκεί, η Μάιρα Μπάρμπα παρέχει έναν συνδυασμό ροής, έκτακτων ειδήσεων, αναλύσεων επίκαιρων θεμάτων και lifestyle αναφορών.

Στις 15.40, το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου ανοίγει παράθυρο στον κόσμο και στις 18.30 ο Γιώργος Παππάς μεταφέρει όλες τις οικονομικές ειδήσεις με τον «Οικονομικό ταχυδρόμο». Στις 19.00 οι Παναγιώτης Περπερίδης, Γιώργος Χελάκης, Μένιος Σακελλαρόπουλος και Θέμης Σωτηρόπουλος στο «Mega Sports News» φέρνουν όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Στις 19.30 η Ελίνα Καρέτσου παρουσιάζει το δελτίο καιρού, πριν οι Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) πάρουν θέση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «Mega Γεγονότα» στις 19.45. Στις 20.30, Δευτέρα με Πέμπτη, ο Τάκης Χατζής παρουσιάζει το πολιτικό talk show «Talk». Παρασκευή και Σάββατο στην ίδια ζώνη φιλοξενείται το επίσης πολιτικό μαγκαζίνο «Tonight» με τη Βούλα Κεχαγιά. Στις 22.00, το «Mega News Επικαιρότητα» με τον Γιάννη Μούτσιο καταγράφει όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Η ημέρα κλείνει στις 24.00 με το Mega Flashback, την προβολή εμβληματικών εκπομπών από το αρχείο του Mega και νέων παραγωγών ντοκιμαντέρ.

Τα Σαββατοκύριακα, η αυλαία του προγράμματος σηκώνεται στις 05.40 με το «Mega Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα. Στις 09.30 στο «Mega News Weekend» οι Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη και Βασίλης Σφήνας μεταφέρουν όλη την ειδησεογραφία, πριν από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων στις 12.45 με τον Νικήτα Κορωνάκη και το δελτίο της νοηματικής στις 13.30 με τις Βελίκα Καραβάλτσιου και Κατερίνα Νώντα. Στις 13.40 η Νόνη Δούνια στρέφει το βλέμμα στην υγεία και την ευεξία με το «Vita News» και στις 14.00 η Ελευθερία Νταβατζή στη διεθνή επικαιρότητα με το «Cosmos». Η Αναστασία Γιάμαλη παίρνει τον λόγο στις 15.40 με τις «Εξελίξεις τώρα» και η Αθανασία Ακριβού στις 17.30 με τον «Οικονομικό ταχυδρόμο». Στις 22.00 τα Σάββατα παίζει η «Μεγάλη εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη και την ίδια ώρα την Κυριακή το «Mega Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Καθημερινά, θέση στο πρόγραμμα βρίσκουν και οι ζωντανές μεταδόσεις αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πόλο, χάντμπολ και βόλεϊ, με έμφαση στον γυναικείο αθλητισμό.